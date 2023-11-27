Reducir los residuos es un proceso que puede comenzar por algo tan simple como cuidar tus zapatillas para que duren más tiempo. Trata tus zapatillas como si fueran tus compañeras de equipo para que vivan su vida como se supone que deben. Tus hábitos suman: imagina la diferencia que pueden marcar nuestras acciones colectivas cuando todos colaboramos.



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