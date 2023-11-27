¡Si las mantienes limpias, duran más!
A nadie le gusta jubilar sus zapatillas favoritas, pero, con un poco de cariño, pueden acompañarte durante más de lo que crees. Además, cuantos más kilómetros puedas hacer con tus zapatillas, mejor para ti y para el planeta.
El partido aún no ha acabado para tus zapatillas
Reducir los residuos es un proceso que puede comenzar por algo tan simple como cuidar tus zapatillas para que duren más tiempo. Trata tus zapatillas como si fueran tus compañeras de equipo para que vivan su vida como se supone que deben. Tus hábitos suman: imagina la diferencia que pueden marcar nuestras acciones colectivas cuando todos colaboramos.
¿Quieres obtener más información sobre Move to Zero? Sigue la categoría Sostenibilidad para saber más sobre nuestro camino hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos.
Unas zapatillas a la altura de las circunstancias
Tanto si te has manchado de barro al correr como si has pisado un charco sin querer, limpiar la suciedad de tus zapatillas las mantendrá en buen estado para que puedas vivir muchas aventuras al aire libre. Pero no toda la suciedad se limpia igual. Si te has manchado las zapatillas de running de barro, a continuación tienes una guía sobre cómo limpiarlas.
Fabricadas con materiales reciclados
Descubre equipación de running fabricada con contenido reciclado u orgánico como parte de la iniciativa Move To Zero de Nike, el camino de Nike hacia la neutralidad en las emisiones de carbono y la eliminación de residuos para proteger el futuro del deporte.
¡Si las mantienes limpias, duran más!
A nadie le gusta jubilar sus zapatillas favoritas, pero, con un poco de cariño, pueden acompañarte durante más de lo que crees. Además, cuantos más kilómetros puedas hacer con tus zapatillas, mejor para ti y para el planeta.
El partido aún no ha acabado para tus zapatillas
Reducir los residuos es un proceso que puede comenzar por algo tan simple como cuidar tus zapatillas para que duren más tiempo. Trata tus zapatillas como si fueran tus compañeras de equipo para que vivan su vida como se supone que deben. Tus hábitos suman: imagina la diferencia que pueden marcar nuestras acciones colectivas cuando todos colaboramos.
¿Quieres obtener más información sobre Move to Zero? Sigue la categoría Sostenibilidad para saber más sobre nuestro camino hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos.
Unas zapatillas a la altura de las circunstancias
Tanto si te has manchado de barro al correr como si has pisado un charco sin querer, limpiar la suciedad de tus zapatillas las mantendrá en buen estado para que puedas vivir muchas aventuras al aire libre. Pero no toda la suciedad se limpia igual. Si te has manchado las zapatillas de running de barro, a continuación tienes una guía sobre cómo limpiarlas.
Fabricadas con materiales reciclados
Descubre equipación de running fabricada con contenido reciclado u orgánico como parte de la iniciativa Move To Zero de Nike, el camino de Nike hacia la neutralidad en las emisiones de carbono y la eliminación de residuos para proteger el futuro del deporte.