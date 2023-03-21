Cómo limpiar los guantes de fútbol americano
Cuidado del producto
Los guantes de fútbol americano se suelen manchar de césped, barro, sudor, etc. Sigue estos consejos para dejar tus guantes como nuevos para el próximo partido.
Suministros
- Detergente suave o jabón
- Bicarbonato sódico (opcional)
Herramientas
- Paño de limpieza (opcional)
Los guantes de fútbol americano son una equipación muy útil para cualquier jugador. Además, protegen las manos durante los placajes y ofrecen agarre al lanzar y atrapar la pelota. Sin embargo, tras varios días de entrenamiento, se pueden manchar de césped, sudor y suciedad.
Como el resto de partes de un uniforme de fútbol americano, es importante limpiar los guantes regularmente para mantenerlos en buenas condiciones y que duren lo máximo posible. No obstante, el material adherente que ayuda a atrapar la pelota hace que meterlos en la lavadora no sea la mejor opción para limpiarlos. Una solución más delicada y segura es lavarlos a mano. Sigue leyendo para descubrir cómo limpiar los guantes de fútbol americano sin que pierdan su agarre.
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Cómo limpiar los guantes de fútbol americano
1.Lee las instrucciones de limpieza de los guantes
Antes de lavar los guantes, echa un vistazo a las instrucciones de limpieza del fabricante que se indican en la etiqueta. Muchas marcas aconsejan lavar los guantes a mano, porque la zona de las palmas suele estar forrada de piel o de una mezcla adherente de poliéster y silicona que puede perder agarre si se utiliza un método de limpieza agresivo.
Puede que algunos guantes se puedan lavar a máquina, pero, si tienes dudas, lo mejor es limpiarlos a mano. Seguramente, en la etiqueta también aparezca la temperatura de lavado ideal. Si no es así, utiliza agua fría o tibia.
Si tus guantes son Nike, lávalos a mano siguiendo los pasos que indicamos a continuación.
2.Quita todos los restos de suciedad
Antes de limpiar los guantes, retira el exceso de suciedad en el fregadero o pasándoles un paño húmedo.
3.Llena el fregadero o un recipiente con una solución de limpieza suave
A continuación, crea una solución de limpieza para los guantes. Llena un fregadero o un recipiente con agua tibia o fría (o a la temperatura indicada por el fabricante en la etiqueta). A continuación, añade una cucharada de jabón suave o detergente y remuévelo para distribuirlo de manera uniforme.
4.Sumerge los guantes y frótalos suavemente
Sumerge completamente los guantes en la solución de limpieza y déjalos en remojo durante unos minutos. A continuación, frota la parte trasera y las palmas. Ten cuidado con cualquier material delicado o partes sensibles que puedan tener los guantes, como la correa de la muñeca.
5.Aclara el jabón
Saca los guantes de la solución de limpieza, vacía el fregadero o el recipiente y vuelve a llenarlo con agua fría. Enjuaga los guantes hasta quitar toda la espuma. También puedes aclararlos con agua fría poniéndolos debajo del grifo hasta que el agua salga sin jabón.
6.Sécalos al aire
Escurre el exceso de agua y deja secar los guantes al aire. Nunca seques unos guantes de fútbol americano en la secadora, el calor puede estropear el tejido y reducir su adherencia.
Cómo limpiar guantes de fútbol americano que huelen mal
Si has probado los pasos anteriores y tus guantes todavía huelen mal, añade este paso extra para reducir el olor.
Sumérgelos en una solución con bicarbonato sódico
Llena el recipiente de limpieza con agua tibia y añade media taza de bicarbonato sódico. Remueve el agua hasta que el bicarbonato sódico se haya disuelto por completo. A continuación, sumerge los guantes y déjalos en remojo durante una hora. Aclara los guantes con agua fría para enjuagar la solución.
Este truco puede dar más brillo a los guantes de fútbol blancos que se han ensuciado de tierra o tienen manchas.
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Preguntas más frecuentes
¿Puedo meter los guantes de fútbol americano en la lavadora?
Siempre recomendamos lavar los guantes de fútbol americano Nike a mano. Los movimientos agitados de la lavadora pueden estropear el tejido, sobre todo la piel o el poliéster adherente de la palma.
Si finalmente decides lavar a máquina tus guantes, utiliza agua fría y un centrifugado delicado. Además, puedes protegerlos un poco más dándoles la vuelta y poniéndolos en una funda de almohada o en una bolsa de malla antes de meterlos en la lavadora.
¿Puedo meter los guantes de fútbol americano en la secadora?
No metas los guantes de fútbol americano en la secadora, el calor puede estropear el tejido y reducir la adherencia. En su lugar, déjalos secar al aire.
¿Con qué frecuencia debo lavar los guantes de fútbol americano?
Lavar demasiado los guantes puede reducir su vida útil y desgastar muy rápido el tejido. Lávalos solo si es necesario, cuando estén sucios o sudados. Lo ideal es lavarlos una vez por semana o menos, si es posible.
Para mantener los guantes como nuevos durante más tiempo, déjalos secar al aire después de cada uso en vez de meterlos directamente en la bolsa de gimnasio.
Texto: Hannah Singleton