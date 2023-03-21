Los guantes de fútbol americano son una equipación muy útil para cualquier jugador. Además, protegen las manos durante los placajes y ofrecen agarre al lanzar y atrapar la pelota. Sin embargo, tras varios días de entrenamiento, se pueden manchar de césped, sudor y suciedad.

Como el resto de partes de un uniforme de fútbol americano, es importante limpiar los guantes regularmente para mantenerlos en buenas condiciones y que duren lo máximo posible. No obstante, el material adherente que ayuda a atrapar la pelota hace que meterlos en la lavadora no sea la mejor opción para limpiarlos. Una solución más delicada y segura es lavarlos a mano. Sigue leyendo para descubrir cómo limpiar los guantes de fútbol americano sin que pierdan su agarre.

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