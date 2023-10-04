Cómo limpiar gafas de sol en 4 sencillos pasos

Con el tiempo, las gafas de sol se llenan de polvo, sudor, suciedad y manchas, pero, con los trucos de limpieza adecuados, pueden volver a estar como nuevas fácilmente. Aunque limpiar las lentes con la ropa pueda parecer la opción más rápida y práctica, hay métodos mejores. Solo necesitas un paño de microfibra, lavavajillas y agua corriente.

Dedicar un rato extra a limpiar de forma adecuada las gafas de sol ayudará a evitar que se deteriore el revestimiento de la protección UV, se rayen o se dañen sin querer. Si quieres limpiar unas gafas de sol polarizadas, unas gafas de luz azul u otras de cualquier tipo, sigue estos sencillos consejos para dejarlas impecables.

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