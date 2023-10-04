Cómo limpiar gafas de sol en 4 sencillos pasos
Cuidado del producto
Antes de recurrir a la camiseta para quitar las manchas de tus gafas de sol, echa un vistazo a estos consejos sobre cómo limpiarlas de forma adecuada y evitar que les salgan arañazos.
Suministros
- Lavavajillas suave
- Pulverizador antivaho (opcional)
Herramientas
- Paño de microfibra
Con el tiempo, las gafas de sol se llenan de polvo, sudor, suciedad y manchas, pero, con los trucos de limpieza adecuados, pueden volver a estar como nuevas fácilmente. Aunque limpiar las lentes con la ropa pueda parecer la opción más rápida y práctica, hay métodos mejores. Solo necesitas un paño de microfibra, lavavajillas y agua corriente.
Dedicar un rato extra a limpiar de forma adecuada las gafas de sol ayudará a evitar que se deteriore el revestimiento de la protección UV, se rayen o se dañen sin querer. Si quieres limpiar unas gafas de sol polarizadas, unas gafas de luz azul u otras de cualquier tipo, sigue estos sencillos consejos para dejarlas impecables.
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Cómo limpiar las gafas de sol
1.Moja las lentes
En el lavabo, pon las gafas bajo un chorro de agua tibia.
2.Ponles jabón con los dedos
Con las manos limpias, vierte un poco de lavavajillas suave a ambos lados de las lentes. Con el pulgar y el índice, frota las lentes haciendo círculos, pero ten cuidado de no arañarlas con las uñas.
El movimiento circular ayuda a eliminar las grasas naturales, el maquillaje, el sudor y otros tipos de suciedad que se pueden adherir a las lentes. Asegúrate de frotar también la montura y las patillas.
3.Enjuaga las gafas de sol
Pon las gafas debajo del grifo con agua tibia y poca presión para aclarar la espuma. Asegúrate de eliminar cualquier resto de jabón.
4.Sécalas muy bien
Utiliza un paño de microfibra seco para eliminar los restos de humedad de las gafas.
Si quieres pulverizar una mezcla antivaho, deberías hacerlo ahora. Los pulverizadores antivaho pueden evitar que se empañen las gafas de sol durante los entrenamientos intensos o cuando te las pones con mascarilla.
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Cómo limpiar las gafas de sol en cualquier momento
Si vas a estar fuera de casa y no puedes seguir los pasos anteriores para limpiar las gafas de sol, intenta llevarte un pañito de microfibra en el estuche. Así, evitarás limpiarlas con otras cosas, como una camiseta, lo que podría arañar las lentes.
También te recomendamos llevar un pequeño pulverizador de desengrasante suave en el bolso, la mochila o el coche. Podrás encontrar uno en muchas tiendas de gafas. Solo tienes que pulverizar el producto en las lentes y frotar hasta que queden limpias con el paño de microfibra.
Cómo guardar las gafas de sol de forma adecuada
Para mantener tus gafas de sol de forma óptima, guárdalas en un estuche rígido o en una bolsa de microfibra cuando no las lleves puestas. Dejarlas fuera del estuche (en el coche, por ejemplo) hace que se acumule el polvo. La luz solar puede calentar el polvo de las lentes y deteriorar el revestimiento de protección UV con el tiempo.
Qué no hay que hacer: 3 errores habituales que tienes que evitar al limpiar unas gafas de sol
- No uses saliva
Para limpiar tus gafas de sol, no les eches el aliento para empañarlas ni les escupas. La saliva es ácida y puede desintegrar el revestimiento de las lentes.
- No las limpies con acetona, alcohol ni limpiacristales
Estos productos son agresivos para las lentes y también pueden quitar el revestimiento de protección UV. Lo mejor es usar solo lavavajillas suave para limpiarlas.
- No las limpies con toallas ni con papel
Utilizar materiales que no sean tejidos de microfibra, como productos de papel (rollos de cocina, pañuelos, etc.), puede arañar las lentes de las gafas de sol. Para asegurarte de no dañar las lentes, lo mejor es limpiarlas siempre con un paño de microfibra.
Cómo limpiar en profundidad las gafas de sol
Si tus gafas de sol siguen sin estar tan limpias como te gustaría, te recomendamos que las lleves a una óptica para que las limpien en profundidad. Si las almohadillas para la nariz están empezando a perder el color, este proceso de limpieza profunda puede hacer que queden como nuevas.
Preguntas más frecuentes
¿Cada cuánto hay que limpiar las gafas de sol?
La frecuencia con la que deberías limpiar tus gafas de sol depende de las veces que las uses. Sin embargo, si quieres tener las gafas de sol en perfectas condiciones, límpialas cada vez que te las pongas. Durante el día, las gafas pueden acumular grasas naturales, sudor, suciedad, gérmenes y maquillaje.
Limpiar las gafas habitualmente también puede alargar la vida útil de las lentes, ya que evita que la suciedad elimine el revestimiento de protección UV con el tiempo.
¿Cuál es la mejor forma de limpiar unas gafas de sol polarizadas?
Limpiar unas gafas de sol polarizadas es igual que limpiar cualquier otro tipo de gafas. Utiliza agua tibia, un poco de lavavajillas suave y un paño de microfibra para frotarlas y limpiarlas. Haz círculos y aclara todo el jabón de las lentes cuando termines. Después, seca las gafas con un paño de microfibra limpio.
¿Cada cuánto tiempo debo cambiar el paño de microfibra para limpiar las gafas?
Si normalmente usas un paño de microfibra para limpiar las gafas, cámbialo cuando veas pelusas o suciedad. Sabrás que tienes que hacerte con un paño nuevo cuando no absorba de forma efectiva la suciedad cuando limpies las lentes.
¿Cómo limpiar las gafas de sol fuera de casa?
Si no puedes lavar las gafas de sol con agua corriente y jabón, te recomendamos que te lleves un paño de microfibra y un pequeño pulverizador de desengrasante suave en el bolso, la mochila o el coche. Podrás encontrar uno en muchas ópticas. Solo tienes que pulverizar el producto en las lentes y frotar hasta que queden limpias con un paño de microfibra.
Texto: Jessica Murri