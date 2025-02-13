Cómo quitar los malos olores de las zapatillas

Si no te pones calcetines, el sudor hará que tus zapatillas cojan mal olor. Erica Coviello, entrenadora personal certificada, entrenadora de running certificada por la RRCA y exprofesora de ciencias, explica que el sudor en sí mismo no es el que produce el mal olor, sino las bacterias de la piel que se sienten atraídas por los ambientes húmedos. Estos olores provienen de los desechos que producen estos microorganismos cuando digieren lo que comen.

Coviello afirma que si llevas los calcetines adecuados los pies se mantienen secos y, por lo tanto, se evita la proliferación de bacterias. Además, si son buenos, como mínimo harán que la humedad se quede en el calcetín y de ahí pase directamente en la lavadora, en lugar de a tus zapatillas.

Entonces, ¿cuál es el mejor tipo de calcetín para evitar el exceso de sudor? Coviello coincide con Dustin Narde, responsable de productos de Nike, en que los calcetines de lana son la mejor solución. Según la entrenadora, los aceites de las fibras de la lana actúan como una barrera contra las bacterias y combaten los malos olores de manera natural. A muchas personas alérgicas a la lana o a la lanolina les parece que las mezclas de lana de la ropa deportiva son mucho más cómodas y adecuadas para evitar la irritación que la de los típicos jerséis.

Deberías cambiar los calcetines cada 6-12 meses. Si estás buscando un modelo de lana liso, los calcetines largos acolchados Nike Everyday (30 $) son una opción excelente. Según Coviello, los materiales sintéticos, como el poliéster, también gestionan la humedad para mantener los pies lo más secos posible. Los calcetines acolchados Nike Everyday Plus (22 $) están hechos de una mezcla de poliéster y cuentan con la tecnología Nike Dri-FIT, que mantiene los pies secos y cómodos durante todo el día, sin importar la actividad que estés haciendo.