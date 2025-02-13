Cómo quitar los malos olores de las zapatillas
Cuidado de productos
¿Quién no tiene un par de zapatillas favoritas que huelen un poco mal? Por suerte, hay algunas maneras de quitar el mal olor de tus zapatillas y hacer que vuelvan a oler bien.
El mal olor en el calzado es, por desgracia, un problema de lo más común. Puede ser muy molesto que, por mucho que te laves los pies, las zapatillas sigan oliendo mal. Al final es algo desagradable y lo más lógico es que quieras hacer lo imposible por acabar con el problema.
Las bacterias son las responsables de que tus zapatillas huelan mal. Se reproducen en gran número en los pies y, al descomponerse, generan ácidos orgánicos como el metanotiol, el ácido isovalérico y el ácido propanoico. Y aunque no son bacterias peligrosas, pueden dejar un olor persistente.
Por ejemplo, el metanotiol es el fruto de la descomposición del Brevibacterium, la principal bacteria de los pies. Este ácido orgánico desprende un característico olor sulfúrico que recuerda a la col cuando se pone mala.
Aunque tu higiene sea irreprochable, tus pies podrían seguir oliendo mal. En parte, se debe a que contienen más glándulas sudoríparas por centímetro cuadrado que cualquier otra zona del cuerpo. Aunque el sudor en sí no huele, los residuos de estas bacterias sí lo hacen. De este modo, las zapatillas se convierten en el caldo de cultivo perfecto para las bacterias, porque retienen el sudor y la humedad, lo que crea un ambiente ideal para que se sigan reproduciendo.
Las 8 mejores maneras de quitar el mal olor de las zapatillas
1. Ponte calcetines
Si no te pones calcetines, el sudor hará que tus zapatillas cojan mal olor. Erica Coviello, entrenadora personal certificada, entrenadora de running certificada por la RRCA y exprofesora de ciencias, explica que el sudor en sí mismo no es el que produce el mal olor, sino las bacterias de la piel que se sienten atraídas por los ambientes húmedos. Estos olores provienen de los desechos que producen estos microorganismos cuando digieren lo que comen.
Coviello afirma que si llevas los calcetines adecuados los pies se mantienen secos y, por lo tanto, se evita la proliferación de bacterias. Además, si son buenos, como mínimo harán que la humedad se quede en el calcetín y de ahí pase directamente en la lavadora, en lugar de a tus zapatillas.
Entonces, ¿cuál es el mejor tipo de calcetín para evitar el exceso de sudor? Coviello coincide con Dustin Narde, responsable de productos de Nike, en que los calcetines de lana son la mejor solución. Según la entrenadora, los aceites de las fibras de la lana actúan como una barrera contra las bacterias y combaten los malos olores de manera natural. A muchas personas alérgicas a la lana o a la lanolina les parece que las mezclas de lana de la ropa deportiva son mucho más cómodas y adecuadas para evitar la irritación que la de los típicos jerséis.
Deberías cambiar los calcetines cada 6-12 meses. Si estás buscando un modelo de lana liso, los calcetines largos acolchados Nike Everyday (30 $) son una opción excelente. Según Coviello, los materiales sintéticos, como el poliéster, también gestionan la humedad para mantener los pies lo más secos posible. Los calcetines acolchados Nike Everyday Plus (22 $) están hechos de una mezcla de poliéster y cuentan con la tecnología Nike Dri-FIT, que mantiene los pies secos y cómodos durante todo el día, sin importar la actividad que estés haciendo.
2. Pulveriza las zapatillas con vinagre
Otra solución para que tus zapatillas huelan bien es el vinagre. Neutraliza los malos olores y combate las bacterias, según un estudio de 2014 publicado en la revista científica mBio. Solo tienes que mezclar vinagre blanco y agua a partes iguales en un pulverizador. Rocía el líquido en las zapatillas tras usarlas y deja que se sequen. Si lo haces después de hacer deporte o entrenar, mantendrás su buen olor por más tiempo.
Truco: Para potenciar el efecto, limpia tus zapatillas a conciencia, tanto por dentro como por fuera, antes de aplicar la solución.
3. Utiliza bicarbonato sódico
¿Buscas un remedio casero para que tus zapatillas no huelan mal? Usa bicarbonato sódico. Es un desodorante natural que absorbe los olores y las bacterias. Hay dos maneras diferentes de utilizar el bicarbonato sódico para quitar el mal olor de las zapatillas:
- Mezcla ¼ de vaso de bicarbonato sódico, ¼ de vaso de levadura y ½ vaso de maicena. Para añadirle un toque de perfume, vierte unas gotitas de tu aceite esencial favorito (ver abajo). Pon la mitad de la mezcla en un calcetín y la otra mitad en el otro. Haz un nudo en la parte superior de cada uno, coloca uno en cada zapatilla y déjalos toda la noche para que la mezcla absorba todos los olores.
- Como alternativa, puedes esparcir directamente el bicarbonato sódico en las zapatillas y dejarlo actuar durante al menos 24 horas.
4. Usa aceites esenciales
Los aceites del árbol de té, de clavo y de madera de cedro son desodorantes naturales con propiedades antifúngicas. Por ejemplo, según un estudio hecho en diciembre de 2007 y publicado en Mycobiology, el aceite esencial de clavo frena firmemente la proliferación de bacterias en los pies y elimina los malos olores. Estos aceites cumplen con una triple función: luchar contra las bacterias, eliminar los malos olores y dejar un perfume agradable.
Aplica unas gotas de aceite esencial directamente en tus zapatillas y deja que se aireen. También puedes mezclarlos con otros remedios caseros como el bicarbonato sódico o el vinagre.
5. Utiliza una pastilla de jabón
Otro remedio casero para quitar el mal olor de las zapatillas es meter una pastilla de jabón en cada una de ellas y dejarla toda la noche. El jabón destruye las bacterias y el olor que producen. Además, al ser poroso, absorbe los malos olores y, en su lugar, deja un perfume limpio y jabonoso.
Truco: Comprueba que las pastillas de jabón no estén mojadas antes de meterlas en las zapatillas, ya que la humedad favorece la aparición de bacterias.
6. Ponlas al sol
Una manera fácil y efectiva de quitar los malos olores de tus zapatillas es eliminar el exceso de humedad. Cuando termines de hacer ejercicio, pon las zapatillas al sol durante unas horas y deja que se sequen del todo antes de volvértelas a poner.
7. Mantén una buena higiene de los pies
Es importante que pongas una atención especial en la limpieza de los pies. Cuando te duches, asegúrate de darte con jabón entre los dedos y en toda la planta del pie, y enjuágate con abundante agua. Aquí tienes algunos trucos más para eliminar el mal olor de las zapatillas:
- Lava los calcetines después de cada uso.
- Cámbiate de calcetines y de zapatillas nada más acabar el entrenamiento para que no retengan los malos olores.
- Sécate los pies después de lavarlos. Si dejas humedad en los pies, favorecerás la proliferación de bacterias.
8. Revisa las plantillas
Si hace años que llevas las mismas plantillas, es probable que haya llegado la hora de cambiarlas. A menudo, las plantillas son una fuente de malos olores para las zapatillas. "Las plantillas están hechas de materiales porosos y absorben y retienen la humedad de la zona, creando un caldo de cultivo para las bacterias que causan malos olores", dice Coviello.
Es posible que elimines ese olor desagradable y persistente al reemplazar tus plantillas. Coviello recomienda elegir materiales como la espuma de celda abierta o las fibras naturales, que atrapan o absorben la humedad en lugar de dejar que se asiente y se extienda a otras partes de la zapatilla. "Puedes buscar marcas o modelos tratados con agentes antimicrobianos que impiden el crecimiento de bacterias o que tengan orificios de ventilación, ya que ayudan a que las zapatillas se sequen más rápido y reducen al mínimo la acumulación de humedad", añade.
Texto: Danielle Zickl