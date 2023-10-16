Cómo limpiar pantalones de béisbol en 6 sencillos pasos

Unos pantalones de béisbol recién comprados no suelen tardar mucho en perder el look impecable y la blancura que los caracteriza. Después de hacer una carrera o de lanzarse a coger la pelota, los jugadores tendrán en sus pantalones de béisbol blancos la prueba de que se han esforzado al máximo jugando. Estas prendas suelen acumular manchas de todo tipo, como de hierba, tierra y sudor.

Cuando termina el partido, llega el momento de limpiar los pantalones de béisbol para que sigan conservando todo su brillo. A continuación, echa un vistazo a estos seis sencillos pasos para limpiar tus pantalones de béisbol en casa, y descubre consejos para quitar las manchas más complicadas.

Consejo: para conseguir los mejores resultados sin mucho esfuerzo, lava los pantalones de béisbol lo antes posible. Cuanto más tiempo estén las manchas y el sudor en las prendas, más te costará quitarlas.