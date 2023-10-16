Cómo limpiar pantalones de béisbol en 6 sencillos pasos

Cómo limpiar pantalones de béisbol
Cuidado del producto
Sigue estas instrucciones sencillas para lavar pantalones de béisbol y descubre consejos para quitar las manchas y dejarlos como nuevos.
Suministros
- Quitamanchas a base de enzimas
- Lavavajillas líquido
- Detergente específico para ropa deportiva
Herramientas
- Cepillo para fregar o cepillo de dientes limpio que no se use
Unos pantalones de béisbol recién comprados no suelen tardar mucho en perder el look impecable y la blancura que los caracteriza. Después de hacer una carrera o de lanzarse a coger la pelota, los jugadores tendrán en sus pantalones de béisbol blancos la prueba de que se han esforzado al máximo jugando. Estas prendas suelen acumular manchas de todo tipo, como de hierba, tierra y sudor.
Cuando termina el partido, llega el momento de limpiar los pantalones de béisbol para que sigan conservando todo su brillo. A continuación, echa un vistazo a estos seis sencillos pasos para limpiar tus pantalones de béisbol en casa, y descubre consejos para quitar las manchas más complicadas.
Consejo: para conseguir los mejores resultados sin mucho esfuerzo, lava los pantalones de béisbol lo antes posible. Cuanto más tiempo estén las manchas y el sudor en las prendas, más te costará quitarlas.
Cómo limpiar pantalones de béisbol
1.Trata las manchas antes de lavarlas
En general, la forma más sencilla de pretratar las manchas de unos pantalones de béisbol es localizarlas y limpiarlas antes de lavar la prenda. Para empezar, prueba el tratamiento quitamanchas en una zona pequeña que no se vea, como el interior del pantalón, para comprobar que no destiñe la prenda.
No todas las manchas se deben tratar igual. Las manchas de hierba, por ejemplo, se limpian de forma distinta a las de tierra.
- Para las manchas de hierba: consigue un quitamanchas fabricado a base de enzimas. Si quieres quitar una mancha de proteínas (por ejemplo, de hierba), los productos más efectivos son los quitamanchas y detergentes a base de enzimas. Estos productos, por naturaleza, tienen proteínas que descomponen las manchas de proteínas.
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- Para las manchas de tierra: los productos de limpieza que contienen agentes humectantes suelen funcionar bien en estos tipos de manchas. El líquido lavavajillas, el detergente para ropa o los sprays quitamanchas suelen funcionar muy bien en estos tipos de manchas. ¿Por qué? Los agentes humectantes permiten que el agua penetre mejor en el material que se quiere limpiar.
Aplica la solución en la mancha, asegurándote de que la cubra por completo. Después, deja la prenda en remojo con agua caliente hasta una hora. El agua no debe sobrepasar los 38 grados.
Muchos pantalones de béisbol Nike están fabricados con un 100 % de poliéster y se pueden dejar en remojo, pero es recomendable no hacerlo con prendas que contengan spandex o materiales similares. Para asegurarte, comprueba la etiqueta.
Tras dejar en remojo el pantalón, frota la mancha con un cepillo de dientes limpio o un cepillo para fregar para quitar las partículas de tierra. Después, lava el pantalón de béisbol siguiendo los pasos que se indican a continuación.
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- Para las manchas de hierba: consigue un quitamanchas fabricado a base de enzimas. Si quieres quitar una mancha de proteínas (por ejemplo, de hierba), los productos más efectivos son los quitamanchas y detergentes a base de enzimas. Estos productos, por naturaleza, tienen proteínas que descomponen las manchas de proteínas.
2.Prepara el pantalón de béisbol para lavarlo
Retira los cinturones, las protecciones y cualquier otro accesorio del pantalón de béisbol y lávalos por separado. Si el pantalón es blanco, no lo laves con prendas de color, ya que pueden desteñir.
Por último, comprueba que todas las cremalleras y cierres estén cerrados.
3.Comprueba la configuración de la lavadora
- Temperatura del agua: puedes usar agua templada o caliente, pero asegúrate de que no supera los 60 grados. Consulta las especificaciones del fabricante de la lavadora si no sabes bien cómo configurar la temperatura. Si tienes dudas, elige agua templada.
(Nota: si el agua está demasiado caliente, las prendas pueden encoger y perder el color más rápidamente).
- Nivel de suciedad: es mejor utilizar un programa de lavado que sirva para pantalones de béisbol manchados, del tipo "nivel de suciedad alto".
- Carga de lavado: aunque solo vayas a lavar el pantalón de béisbol, te recomendamos configurar la lavadora con una carga media o grande para conseguir los mejores resultados, ya que, cuanta más agua haya, mejor se limpiará y aclarará el pantalón.
- Temperatura del agua: puedes usar agua templada o caliente, pero asegúrate de que no supera los 60 grados. Consulta las especificaciones del fabricante de la lavadora si no sabes bien cómo configurar la temperatura. Si tienes dudas, elige agua templada.
4.Usa detergente específico para ropa deportiva
Para los mejores resultados, elige un detergente con un pH menor a 7. Aunque muchos detergentes estándar tienen un pH mayor a 7, los pH altos pueden acelerar la pérdida de color y hacer que los pantalones de béisbol blancos se amarillezcan.
Para dar con un detergente de pH más bajo, fíjate en los que estén fabricados específicamente para ropa deportiva.
Consejo: evita el suavizante a la hora de lavar prendas hechas con materiales Nike Dri-FIT, ya que puede reducir las propiedades de gestión de la humedad del tejido.
5.Comprueba si sigue habiendo manchas
Después de lavar el pantalón, comprueba si sigue teniendo manchas antes de dejarlo secar. Las manchas secas se pueden incrustar en el tejido y complicar bastante la tarea de quitarlas. Si el pantalón sigue teniendo manchas después del lavado, repite el proceso antes de dejarlo secar.
6.Cuélgalo para que se seque
Para colgar el pantalón, usa una percha de un material que no se oxide, como madera o plástico. Deja que se seque completamente.
Si tienes poco tiempo y necesitas meter el pantalón de béisbol en la secadora, usa el programa de temperatura más baja o el de secado por aire. No te pases llenando la secadora: cuanto más espacio haya para que el aire circule, mejor se secará el pantalón.
Consejo: es recomendable guardar los pantalones de béisbol en un lugar fresco y seco alejado de la luz del sol o la luz fluorescente. Exponerlos a la luz puede hacer que el tejido de nylon blanco se vuelva amarillo. Si guardas los pantalones de béisbol en una caja de cartón entre temporada y temporada, ponle un forro para evitar que el color de la caja se traspase a las prendas.
Preguntas más frecuentes
¿Cómo recupero el color blanco de los pantalones de béisbol?
Para lavar tus pantalones de béisbol blancos, usa lejía de oxígeno consultando antes las instrucciones de la etiqueta. Evita usar lejía normal, puede deteriorar el material.
¿Cómo puedo quitar arena roja de un pantalón de béisbol?
Para quitar arena roja de un pantalón de béisbol, trata la mancha previamente con líquido lavavajillas, detergente o quitamanchas. Aplica el producto en la zona, remoja la prenda en agua templada y frota la mancha con un cepillo para quitar las partículas de arena.
Después, lava el pantalón en la lavadora con agua templada o caliente, un detergente para ropa deportiva y el programa de "nivel de suciedad alto". Asegúrate de que no queden manchas cuando cuelgues el pantalón de béisbol para que se seque.
¿Puedo meter los pantalones de béisbol en la lavadora?
Sí, los pantalones de béisbol Nike se pueden meter en la lavadora. Programa la lavadora con agua templada o caliente (no más de 60 grados) y selecciona la carga de lavado media o grande para conseguir los mejores resultados. Usa un detergente específico para ropa deportiva y elige el programa de "nivel de suciedad alto".
¿Se pueden meter los pantalones de béisbol en la secadora?
Es mejor dejar secar los pantalones de béisbol en una percha de un material inoxidable, como madera o plástico. Si no tienes tiempo suficiente para dejar que los pantalones se sequen al aire y necesitas meterlos en la secadora, usa el programa de temperatura más baja o el de secado por aire.
Texto: Jessica Murri