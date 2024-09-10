Cómo adaptarse a unas zapatillas de running nuevas

Cuando estrenas unas zapatillas de running nuevas, el periodo de adaptación permite que los pies y la parte inferior de las piernas se acostumbren poco a poco y de forma segura a unas zapatillas más rígidas de lo habitual. Sean Fortune, coach de running de nivel II de la USATF en Nueva York, explica que unas zapatillas nuevas son menos flexibles que unas antiguas, y también reducen el rango de movimiento de la pisada. Además, esta mecánica aumenta el riesgo de lesiones al sobrecargar los pies y la parte inferior de la pierna.

De acuerdo con Fortune, las posibles lesiones pueden ser desde leves hasta graves, como por ejemplo ampollas y calambres en los pies, fascitis plantar y tendinitis en el tendón de Aquiles, que él mismo ha sufrido por recorrer demasiados kilómetros con zapatillas de running nuevas.

Según Ashley Campbell, directora sénior de productos de Nike, el periodo de adaptación es muy importante si se utiliza un tipo de zapatillas con las que nunca se ha entrenado antes, como un modelo de competición o uno con menos sujeción de la habitual. Unas zapatillas nuevas pueden modificar ligeramente la forma de correr o el patrón de pisada. Por eso es importante dejar que el cuerpo se adapte: para minimizar el dolor o la aparición de lesiones.