Cómo conseguir que las zapatillas dejen de hacer ruido

A veces, lo que hace que chirríen no es el exceso de humedad, sino la falta de ella. Unas zapatillas secas también pueden hacer ruido, sobre todo si son de piel. Para solucionar este problema, utiliza acondicionador para pieles para hidratarlas y evitar que chirríen.

Para empezar, quita los cordones y pon un poco de acondicionador en un paño limpio. Frota con suavidad y con pequeños movimientos circulares la parte superior de piel y presta especial atención a las arrugas que se hayan formado de forma natural.

Las zapatillas de piel también suelen chirriar cuando los cordones rozan con la lengüeta. Para acabar con el ruido, puedes usar jabón especial para piel, un compuesto específico que limpia, acondiciona y protege este material.

Pon el jabón en un paño húmedo y frótalo sobre las lengüetas para que haga espuma. Luego, pásales un paño limpio y húmedo o una esponja. Si no tienes jabón para piel, el acondicionador también sirve.

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