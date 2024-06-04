Cómo conseguir que las zapatillas dejen de hacer ruido

5 soluciones para que las zapatillas dejen de chirriar
Cuidado de productos
Tanto si tus zapatillas chirrían por la humedad como por la rigidez de las costuras, sigue los pasos siguientes para evitar que hagan ruido al caminar.
Suministros
- Periódicos
- Polvos de talco para bebés o talco común
- Vaselina o aceite de coco
- Acondicionador para pieles
- Jabón para cuero (opcional)
Herramientas
- Paño
- Esponja
Hay tres causas principales por las que las zapatillas hacen ruido: el agua, la fricción y que sean nuevas. No dejes de usar unas zapatillas porque chirríen. Sigue estos pasos para identificar la causa y acabar con el ruido.
Cómo conseguir que las zapatillas dejen de chirriar
1.Seca muy bien las zapatillas
Si la causa es el exceso de humedad, seca bien las zapatillas. Dejarlas secar al aire no siempre acaba con la humedad que genera el sonido. Mejor, quita las suelas interiores, arruga papel de periódico y rellénalas hasta la puntera de las zapatillas. Luego, envuélvelas en una toalla. Déjalas secar en un lugar bien ventilado durante unas 12 horas. Colócalas cerca de un ventilador o un conducto de aire caliente para que se sequen más rápido.
Antes de volver a poner las plantillas, puedes echar polvos de talco directamente en las zapatillas para que se absorba la humedad persistente.
2.Acelera el periodo de adaptación
A veces, el chirrido proviene de la parte exterior de las zapatillas. Esto ocurre sobre todo si son nuevas. El ruido puede venir de la suela de goma nueva o de las costuras rígidas del exterior de las zapatillas.
Cuanto más te pongas unas zapatillas recién compradas, más se harán a tu pie y menos ruido harán. Para acelerar el proceso, puedes ponértelas por casa para que se vayan adaptando. El chirrido debería desaparecer con el uso.
3.Reduce la fricción
Si el chirrido proviene del interior de las zapatillas, y no es por la humedad, prueba a quitar la suela interior y añade una capa fina de vaselina o aceite de coco en la parte inferior. Esto ayudará a reducir la fricción si la suela interior roza con otras partes.
4.Acondiciona las zapatillas
A veces, lo que hace que chirríen no es el exceso de humedad, sino la falta de ella. Unas zapatillas secas también pueden hacer ruido, sobre todo si son de piel. Para solucionar este problema, utiliza acondicionador para pieles para hidratarlas y evitar que chirríen.
Para empezar, quita los cordones y pon un poco de acondicionador en un paño limpio. Frota con suavidad y con pequeños movimientos circulares la parte superior de piel y presta especial atención a las arrugas que se hayan formado de forma natural.
Las zapatillas de piel también suelen chirriar cuando los cordones rozan con la lengüeta. Para acabar con el ruido, puedes usar jabón especial para piel, un compuesto específico que limpia, acondiciona y protege este material.
Pon el jabón en un paño húmedo y frótalo sobre las lengüetas para que haga espuma. Luego, pásales un paño limpio y húmedo o una esponja. Si no tienes jabón para piel, el acondicionador también sirve.
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5.Ponte calcetines
El chirrido de las zapatillas no siempre lo provocan las zapatillas en sí. A veces es por los pies. Si hacen ruido y sueles ponértelas sin calcetines, prueba a ponerte unos.
Incluso los invisibles son suficiente. Si dejan de chirriar, sabrás que el problema era por la fricción del pie dentro de las zapatillas.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace que las zapatillas chirríen?
Las zapatillas nuevas suelen chirriar durante el periodo de adaptación debido a las costuras rígidas y a las suelas de goma nuevas. La humedad atrapada en el interior hará que suenen hasta que se sequen por completo. Los puntos de fricción entre la suela y la suela interior de las zapatillas pueden causar chirridos, así como ponértelas sin calcetines.
Las zapatillas de piel pueden chirriar cuando están demasiado secas y necesitan algo de humedad, o cuando los cordones rozan con la lengüeta.
¿Cómo puedo hacer que las zapatillas dejen de chirriar?
Las causas más comunes del chirrido de las zapatillas se pueden solucionar fácilmente. Si son nuevas y hacen ruido, póntelas por casa para que las costuras pierdan rigidez y las suelas se adapten.
Si se trata de un problema de humedad, te recomendamos secar las zapatillas al aire.
Si el chirrido proviene de la suela interior, ponles un poco de vaselina en la parte inferior. O si son de piel y están secas, dales un tratamiento acondicionador para eliminar los ruidos.
Texto: Lesly Gregory