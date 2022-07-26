Los mejores alimentos para antes de hacer ejercicio, según un nutricionista

Hacer ejercicio con hambre no suele ser una buena idea. Cuando entrenas, lo que quieres es rendir al máximo al tiempo que te lo pasas bien. No obstante, si te falta energía, además de tener los músculos cansados y sufrir algún que otro calambre, te enfrentarás a tu entrenamiento de pésimo humor. Para saber qué alimentos elegir antes de entrenar, ten en cuenta lo siguiente.

Los mejores alimentos para coger energía y la mejor hora para comer dependerá del tipo de entrenamiento que vayas a hacer y de los objetivos que te hayas marcado. No es lo mismo hacer una hora de marcha rápida que una hora de trail running. Las necesidades energéticas (calorías) son diferentes. Cómo no, el trail running quema más calorías que la marcha rápida. En este caso, lo más recomendable sería que te tomaras un aperitivo (o comida) con más calorías y nutrientes, de forma que puedas mantener el impulso durante más tiempo.

CONTENIDO RELACIONADO: ¿Qué es la marcha rápida? ¿Debes añadirla a tus entrenamientos semanales?

Otros factores que se deben tener en cuenta antes de elegir un aperitivo para entrenar son la edad, el sexo, los hábitos alimentarios y el nivel actual de actividad física. Algunas personas no necesitan comer antes de hacer ejercicio, mientras que a otras les sienta genial tomarse un pequeño tentempié. Recuerda: la nutrición es una cuestión muy personal, y es normal que te lleve algo de tiempo descubrir qué alimentos te sientan bien.

Independientemente de si haces ejercicio nada más levantarte de la cama, por la tarde o al caer la noche, te resultará más fácil rendir al máximo si has comido adecuadamente. Los expertos están tratando de averiguar si entrenar en ayunas es igual de bueno (o mejor) que entrenar tras haber comido. En una revisión publicada en 2020 en la revista Journal of Sports Medicine se sugiere que hacer un entrenamiento de alta intensidad en ayunas no es una buena idea. Algunas personas no tienen ningún problema para completar una sesión de una hora (o menos) en ayunas. Sin embargo, si tu entrenamiento va a superar los 60 minutos o es de alta intensidad, no comer nada antes podría fatigarte y limitar tu rendimiento atlético.