Air Jordan 1 2022 "Lost and Found" Chicago: la inspiración tras el diseño

Ya conoces de sobra las Air Jordan 1. Son un estandarte de la cultura de las zapatillas.

Sin embargo, las Air Jordan 1 no estaban destinadas a convertirse en un clásico atemporal.

Cuando aparecieron en 1985, las expectativas eran bastante conservadoras. En su lugar, la crítica se centró en la decisión de Nike de ofrecerle un gran acuerdo de colaboración a Michael Jordan antes de que hubiera jugado un solo partido, así como en la elección del jugador de firmar con una empresa que, hasta entonces, era más bien conocida por sus zapatillas para correr.

Jordan le dio la vuelta a la tortilla rápidamente en la cancha ganando el título de Rookie del Año con una media de 28,2 puntos por partido, 6,5 rebotes por partido y 5,9 asistencias por partido en 1985 calzado con sus Air Jordan 1. El ascenso meteórico de MJ catapultó a las Air Jordan 1 al estrellato, lo que generó gran demanda a nivel nacional y convirtió a las zapatillas en un modelo imprescindible para los fans.