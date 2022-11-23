Air Jordan 1 2022 "Lost and Found" Chicago: la inspiración tras el diseño

Air Jordan 1 Chicago: la inspiración detrás del diseño
Lanzamiento de producto
Un análisis detallado de cómo el equipo de diseño de Jordan ha reinventado las AJ1 originales de 1985 para crear las nuevas Air Jordan 1 Chicago.
Qué debes saber
- Las Air Jordan 1 2022 Chicago (también conocidas como "Lost and Found") se lanzaron el 19 de noviembre de 2022
- El precio de venta es de 180$ para adultos. El modelo estará disponible en tallas para toda la familia. (Encontrarás más información abajo).
- Mantente alerta sobre las últimas novedades y actualizaciones en la SNKRS app
Qué debes saber
- Las Air Jordan 1 2022 Chicago (también conocidas como "Lost and Found") se lanzaron el 19 de noviembre de 2022
- El precio de venta es de 180$ para adultos. El modelo estará disponible en tallas para toda la familia. (Encontrarás más información abajo).
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Ya conoces de sobra las Air Jordan 1. Son un estandarte de la cultura de las zapatillas.
Sin embargo, las Air Jordan 1 no estaban destinadas a convertirse en un clásico atemporal.
Cuando aparecieron en 1985, las expectativas eran bastante conservadoras. En su lugar, la crítica se centró en la decisión de Nike de ofrecerle un gran acuerdo de colaboración a Michael Jordan antes de que hubiera jugado un solo partido, así como en la elección del jugador de firmar con una empresa que, hasta entonces, era más bien conocida por sus zapatillas para correr.
Jordan le dio la vuelta a la tortilla rápidamente en la cancha ganando el título de Rookie del Año con una media de 28,2 puntos por partido, 6,5 rebotes por partido y 5,9 asistencias por partido en 1985 calzado con sus Air Jordan 1. El ascenso meteórico de MJ catapultó a las Air Jordan 1 al estrellato, lo que generó gran demanda a nivel nacional y convirtió a las zapatillas en un modelo imprescindible para los fans.
Presentamos las Air Jordan 1 "Chicago"
Las AJ1 "Chicago" están inspiradas en el diseño de perfil alto y la combinación de colores originales de las Air Jordan 1 que salieron a la venta en 1985. Las zapatillas recuerdan a la época en que las cajas solían perderse en los almacenes de inventario para reaparecer años después.
Antes de que surgieran sistemas de control de inventario sofisticados, las existencias solían registrarse con papel y boli. El error humano era inevitable y solía provocar que las cajas no coincidieran con las tapas.
Las AJ1 Chicago nos retrotraen a esa época inspirándose en el aspecto que tendrían las Air Jordan 1 de 1985 si nos las encontrásemos décadas más tarde en un almacén polvoriento.
El equipo de diseño de Jordan comenta que el objetivo de este modelo era generar "un momento de viaje en el tiempo", sobre todo para una nueva generación de consumidores. Hoy en día, el proceso de comprar unas zapatillas poco tiene que ver con cómo era en los 80. Estas zapatillas pretenden capturar esa sensación de encontrar un tesoro perdido para transmitir al consumidor cómo eran unas AJ1 clásicas recién sacadas de la caja en su momento.
Lost and Found: un diseño único
El equipo de la franquicia Jordan responsable de desarrollar las AJ1 Chicago estaba obsesionado con cada detalle del diseño de las zapatillas para hacer realidad esta historia de nostalgia. Los diseñadores de Jordan estudiaron múltiples pares de AJ1 originales en distintos estados de conservación para capturar las peculiaridades del look, que describían como "con poco o ningún desgaste, pero con materiales que llevan años en una caja y no han aguantado el paso del tiempo".
La inspiración
Al final, el equipo se centró en diversos elementos de diseño clave de las Chicago para añadir otra página a la historia de las AJ1. La imagen inferior muestra las Chicago, la versión actualizada de 2022 (arriba), junto a unas Air Jordan 1 originales de 1985 (abajo) para hacer hincapié en la inspiración de las zapatillas.
El modelo en detalle
Las Chicago de 2022 incluyen diversos elementos de diseño clave inspirados en las AJ1 originales.
Swoosh más grande.
Bordes del tobillo
Uno de los signos más habituales del paso del tiempo en las AJ1 originales era el desgaste y la decoloración en el borde del tobillo. El material de piel negra que envolvía este borde tendía a resecarse y agrietarse con el tiempo, lo que a menudo hacía que se desconchara al usar o manipular la zapatilla.
El borde del tobillo de las nuevas Chicago imita esta apariencia desgastada a modo de guiño para los coleccionistas que entienden el cuidado que requiere manipular unas originales de 1985.
Mediasuela
Como ocurría con los bordes de los tobillos, la cupsole de goma de las AJ1 originales se desgastaba con el tiempo hasta adquirir una tonalidad amarillenta. Las Chicago rinden homenaje a este look.
Según indica el equipo de diseño de la franquicia Jordan, cuando dejas unas zapatillas en la caja durante años sin un mantenimiento adecuado, acaban agrietándose, pigmentándose y amarilleando. Con las AJ1 Chicago, el objetivo era recordar este look de ligero envejecimiento y añadir textura a la suela de la zapatilla.
Piel envejecida
La piel es un material natural que requiere un mantenimiento continuo. Tras años de abandono en un almacén, la piel empieza a resecarse y muestra signos visibles de envejecimiento. Las Chicago dejan entrever esa sequedad de la piel, sobre todo en la puntera y en los paneles laterales, pero se trata simplemente de un efecto estético.
Los diseñadores de la franquicia Jordan se fijaron en el estado de la piel de varios pares antiguos de AJ1. Al observar los efectos visibles que generaban los aceites de la piel al brotar a la superficie, decidieron recrear este interesante look usando materiales de calidad superior que aguanten más para los consumidores de hoy.
Caja y tapa originales
A modo de homenaje a la naturaleza de "objeto perdido" de la combinación de colores, las Chicago actualizadas vienen con una caja cuyo color no coincide con el de la tapa para recordar a las zapatillas que se extraviaban en sótanos y trastiendas.
Los diseñadores han añadido más detalles en el interior y el exterior de la caja como referencia a las promociones de las zapatillas de antaño. Según comenta el equipo de diseño de Jordan, todos los detalles deberían resultar reconocibles a quienes crecieron en esa época y ofrecer, al mismo tiempo, la experiencia original a los nuevos entusiastas.
Un ejemplo de esto es la inclusión en cada par de un recibo antiguo que imita los recibos reales que acababan en manos de coleccionistas de zapatillas que no habían visto la luz. Los recibos nos hacen pensar en cómo las zapatillas solían comprarse de forma analógica antes de la era de Internet.
Reimaginar la historia
Como resultado de las numerosas decisiones de diseño únicas, no habrá dos pares de AJ1 idénticos. Las sutiles diferencias entre cada zapatilla no harán otra cosa que reforzar la sensación de viajar al pasado de esta combinación de colores.
Los diseñadores de Jordan han tomado una serie de decisiones que otorgan a las Air Jordan 1 Chicago de 2022 "una ventaja, una narrativa y una conexión". Su intención era recrear un look y una sensación con historia: una historia ligada a algo que quizá muchos consumidores desconozcan. Al fin y al cabo, la franquicia Jordan busca que cualquier consumidor aprecie la belleza de la historia que trae consigo la zapatilla, ya sea de la vieja escuela o de la nueva generación.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo saldrán a la venta las Air Jordan 1 Chicago?
Las zapatillas llegarán el 19 de noviembre de 2022. Las Chicago estarán disponibles en todas las tallas.
¿Cuánto costarán las Air Jordan 1 Chicago?
El precio de venta de las AJ1 Chicago será de 180 $ para el modelo para adultos. Los precios variarán en función del país/región.
Las zapatillas estarán disponibles en todas las tallas con los siguientes precios:
- Adultos: 180 $
- Niño/a: 140 $
- Niño/a pequeño/a: 85 $
- Infantil: 70 $
- Bebé: 50 $
¿Las Air Jordan 1 Chicago son zapatillas de baloncesto?
Como todas las Jordan, las Air Jordan 1 Chicago, también conocidas como "Lost and Found", se diseñaron originalmente como zapatillas de baloncesto. Están inspiradas en las Air Jordan 1 de 1985, por lo que cuentan con tecnología y amortiguación de la vieja escuela.