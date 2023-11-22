Cómo lavar una gorra de béisbol

Antes de limpiar la gorra de béisbol, presta atención al material de la visera. Si te encantan los productos vintage, ten en cuenta que, normalmente, las gorras hechas antes del 1983 suelen tener cartón en la visera. Si no lo tienes claro, dale un golpecito a la visera con el dedo. Si está hecha de cartón, sonará un poco vacía.

Si lavas una gorra con visera de cartón, evita sumergirla en agua, ya que la humedad la dañará para siempre. Consejo profesional: para lavar gorras con visera de cartón (que son normalmente las fabricadas antes o durante los años 80), limpia solo las manchas.

La mayoría de las gorras de béisbol fabricadas en los últimos años suelen tener un inserto de plástico en la visera, lo que hace que sean algo más duraderas y aptas para lavarlas a máquina. Estos modelos pueden lavarse de muchas maneras, pero te recomendamos que primero leas la etiqueta para asegurarte si debes seguir instrucciones específicas o no. Este es el caso, sobre todo, de las gorras hechas principalmente de piel o ante.

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A continuación te proponemos tres métodos para lavar una gorra de béisbol de tela con un inserto de plástico en la visera.