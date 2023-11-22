Cómo lavar una gorra de béisbol

Tres maneras sencillas de lavar una gorra de béisbol
Cuidado del producto
Prueba estos sencillos métodos para que tus gorras de béisbol tengan siempre un aspecto limpio y reluciente.
Es probable que cuentes con al menos una gorra de béisbol en tu armario, tanto si te apasionan las gorras y tienes una colección con diferentes estilos, como si solo tienes un modelo básico para el día a día.
Las gorras de béisbol, además de ser muy populares, son también bastante versátiles. Una gorra es un accesorio perfecto para diferentes ocasiones, por ejemplo, para protegerte del sol, disimular el pelo en esos días en los que está rebelde o capilarizar el sudor cuando sales a andar. Incluso si no practicas ningún deporte, no sueles correr o no haces ninguna actividad en exteriores, una gorra de béisbol puede completar cualquier look.
Si quieres alargar al máximo la vida útil de tus gorras de béisbol, echa un vistazo a estos consejos útiles para mantenerlas limpias y evitar el mal olor.
Por qué debes lavar tu gorra de béisbol
Cuando llevas algo durante mucho tiempo, es normal que se ensucie, sobre todo si sueles entrenar con la gorra. Acabarán apareciendo manchas de sudor o suciedad y, tarde o temprano, tendrás que limpiar a fondo la gorra, incluida la visera.
Pero tenemos buenas noticias: las gorras de béisbol son relativamente fácil de limpiar. Así que te recomendamos que lo hagas cada pocas semanas.
Antes de limpiar la gorra, comprueba la visera
Antes de limpiar la gorra de béisbol, presta atención al material de la visera. Si te encantan los productos vintage, ten en cuenta que, normalmente, las gorras hechas antes del 1983 suelen tener cartón en la visera. Si no lo tienes claro, dale un golpecito a la visera con el dedo. Si está hecha de cartón, sonará un poco vacía.
Si lavas una gorra con visera de cartón, evita sumergirla en agua, ya que la humedad la dañará para siempre. Consejo profesional: para lavar gorras con visera de cartón (que son normalmente las fabricadas antes o durante los años 80), limpia solo las manchas.
La mayoría de las gorras de béisbol fabricadas en los últimos años suelen tener un inserto de plástico en la visera, lo que hace que sean algo más duraderas y aptas para lavarlas a máquina. Estos modelos pueden lavarse de muchas maneras, pero te recomendamos que primero leas la etiqueta para asegurarte si debes seguir instrucciones específicas o no. Este es el caso, sobre todo, de las gorras hechas principalmente de piel o ante.
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A continuación te proponemos tres métodos para lavar una gorra de béisbol de tela con un inserto de plástico en la visera.
Método 1: lava la gorra a mano
Aunque otros métodos también funcionan, es posible que lo mejor sea simplemente lavar la gorra de béisbol a mano. Así te aseguras que el modelo no pierde la forma ni el color con el paso del tiempo.
El proceso de limpiar una gorra a mano es bastante sencillo, pero puede llevarte algo más de tiempo. Te explicamos cómo hacerlo:
- Para empezar, utiliza siempre agua fría. Llena con agua fría un fregadero limpio o un cubo y añade una cucharada de detergente sin lejía.
- Sumerge la gorra en el agua, deja que se empape y, a continuación, sácala para limpiar las manchas.
- Limpia bien las manchas visibles aplicando una solución de limpieza sobre las zonas con suciedad y frótalas delicadamente con un cepillo de dientes. Puedes utilizar detergente; sin embargo, según el tipo de mancha, puede que sea mejor usar otros productos de limpieza.
- Cuando hayas terminado, vuelve a sumergir la gorra en agua y déjala en remojo durante unas horas. Cuando haya pasado un rato, echa un vistazo a la gorra para comprobar si todo va bien o debes volver a limpiar las manchas.
- Enjuágala bien con agua tibia cuando la gorra no necesite estar más en remojo.
- Elimina el exceso de humedad con una toalla y ve con cuidado de no alterar la forma de la gorra.
- Deja que se seque al aire con una toalla hecha una bola en su interior para mantener la forma. Coloca la gorra en un lugar que se pueda mojar, ya que goteará.
Método 2: métela en la lavadora
Si no tienes tiempo para lavar las gorras a mano, hazlo en la lavadora. No pasa nada, puedes poner las gorras de béisbol en la lavadora sin problemas. Si te preocupa que los materiales o los colores se desgasten, el lavado a mano siempre será una apuesta segura.
Cómo lavar una gorra de béisbol en la lavadora:
- Para proteger la gorra, métela en una funda de almohada o en una bolsa de malla reutilizable.
- Usa detergente sin lejía.
- Si quieres poner más cosas en la lavadora, limita la cantidad de ropa que lavarás con la gorra.
- Pon la lavadora en un ciclo delicado con agua fría.
No uses la secadora; deja que la gorra se seque al aire. Las secadoras pueden llegar a temperaturas muy altas y hacer que la gorra pierda la forma o encoja. También puedes usar una toalla hecha una bola para mantener la forma de la gorra mientras se seca al aire.
Método 3: métela en el lavavajillas
Este método es el mejor para lavar varias gorras de béisbol. Puedes añadir tantas como entren en la rejilla superior, pero asegúrate de que no haya platos en el lavavajillas.
Después de meter las gorras en el lavavajillas:
- Llena el compartimento para el jabón igual que cuando lavas los platos. Sin embargo, ten en cuenta que es mejor usar un detergente para lavavajillas que no tenga lejía ni productos químicos demasiado fuertes.
- Si puedes controlar la temperatura del agua, lava las gorras a una temperatura tibia o fría. Elijas la opción que elijas, utiliza un programa delicado.
- Selecciona una opción sin secado o de secado a baja temperatura.
Las gorras seguirán estando un poco mojadas cuando salgan del lavavajillas, así que déjalas secarse al aire. Si te preocupa que la gorra pierda su forma en el lavavajillas, puedes comprar un protector para el lavado de gorras para proteger tanto la visera como la parte superior.
Conclusión
Con una buena limpieza y dejándola secar al aire, la gorra de béisbol quedará impecable independientemente del método que elijas. Lo más importante es que utilices un detergente suave y agua que no esté demasiado caliente (estas instrucciones son las mismas que recomendamos para lavar zapatillas). Sigue uno de estos métodos de forma habitual y alargarás la vida de tus gorras de béisbol favoritas.
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