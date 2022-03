Cómo lavar una gorra de béisbol

Es probable que cuentes con al menos una gorra de béisbol en tu armario, tanto si te apasionan las gorras y tienes una colección con diferentes estilos, como si solo tienes un modelo básico para el día a día.

Las gorras de béisbol, además de ser muy populares, son también bastante versátiles. Una gorra es un accesorio perfecto para diferentes ocasiones, por ejemplo, para protegerte del sol, disimular el pelo en esos días en los que está rebelde o capilarizar el sudor cuando sales a andar. Incluso si no practicas ningún deporte, no sueles correr o no haces ninguna actividad en exteriores, una gorra de béisbol puede completar cualquier look.

Si quieres alargar al máximo la vida útil de tus gorras de béisbol, echa un vistazo a estos consejos útiles para mantenerlas limpias y evitar el mal olor.