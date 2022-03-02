Consejos para quitar manchas de sudor en gorras

Descubre cómo quitar las manchas de sudor de las gorras
Cuidado del producto
Sigue estos consejos para dejar tus gorras limpias y sin restos de sudor.
¿Eres de esas personas que se pone una gorra para entrenar en el gimnasio o quedar con sus amistades? Si es tu caso, sabrás por experiencia propia todo el sudor que puede acumularse en ella. La pregunta que nos planteamos es cómo podemos eliminar todas las manchas de sudor sin estropearla.
Pista: puede que la lavadora no sea la mejor opción para conseguirlo.
¿Deberías evitar meter las gorras en la lavadora?
Quizás te resulte tentador meter cualquier gorra con manchas de sudor en la lavadora junto al resto de tu equipación de entrenamiento sucia, pero algunos expertos en el tema advierten sobre los riesgos de hacerlo.
Por ejemplo, Whirpool, un fabricante de lavadoras, recomienda lavar las gorras a mano en lugar de en la lavadora para evitar que se doblen y, posiblemente, dañar su estructura.
Sin embargo, Maytag, otro de los principales fabricantes de lavadoras, afirma que esto depende del tipo de gorra que vayas a lavar. Por ejemplo, los modelos de algodón, mezcla de algodón, acrílico o malla pueden ser lo bastante resistentes como para sobrevivir a la lavadora, sobre todo si los lavas en un programa para prendas delicadas con agua fría.
Consejo experto: no olvides comprobar las instrucciones de cuidado que aparecen en la etiqueta de las gorras. Si lavas la gorra en la lavadora, sigue estos pasos:
Comprueba si cuenta con una etiqueta con información sobre su cuidado para conocer las instrucciones de lavado. Lo mejor es seguirlas.
Prepara una pasta limpiadora. Para ello, mezcla en un cuenco pequeño 1/2 taza de bicarbonato, 1 cucharada de sal y 1 cucharada de peróxido de hidrógeno.
Prueba la pasta en una zona de la gorra que no sea visible.
Si la prueba demuestra que es seguro utilizar esa pasta, aplícala suavemente por el interior con un cepillo suave. Haz especial hincapié en la banda para la frente.
Deja que la pasta se seque durante unos 20 minutos.
Si las instrucciones de la gorra lo permiten, sumérgela en agua fría y limpia para eliminar la pasta. Si no, quítala con una toalla húmeda.
Deja que la gorra se airee. Puedes colocarla en un cuenco dado la vuelta o en un objeto similar para que recupere su forma normal.
Cómo lavar las gorras a mano
En primer lugar, comprueba la etiqueta de la gorra en busca de cualquier instrucción sobre su limpieza.
Antes de lavarla, frota una pequeña cantidad de detergente o polvo quitamanchas mezclado con agua en una zona de la gorra que no sea visible cuando te la pongas. Si el color pierde intensidad, utiliza solo agua para lavarla.
Ten especial cuidado cuando laves una gorra vintage. ¿Por qué? La visera de algunos modelos antiguos es de cartón en lugar de plástico, que es más habitual en la actualidad. Por lo general, cualquier gorra fabricada antes de 1983 tendrá una visera de cartón. En ese caso, no la sumerjas y limpia solo las manchas para evitar dañarla.
Cómo eliminar el sudor de las gorras
Si ya has comprobado que puedes utilizar algún producto además de agua para lavar tu gorra, sigue estos pasos:
Llena el lavabo o un cubo con agua fría o caliente. A continuación, añade un par de gotas de detergente para ropa o una cucharada de polvo quitamanchas. Evita el detergente con lejía o cualquier producto similar a la lejía para que la gorra no pierda su color.
Deja la gorra sumergida en el agua durante 15 minutos.
Enjuágala con agua fría o caliente.
Sécala a toquecitos con una toalla.
Devuélvele su forma original. Para ello, colócala encima de una taza, un cuenco pequeño u otro recipiente del revés con una forma similar a la de tu cabeza.
Deja que se seque completamente.
Ten especial cuidado cuando limpies una gorra de béisbol de lana, ya que este tejido delicado puede perder fácilmente su forma. Para este tipo de gorras, diluye en agua un detergente suave específico para lana y límpiala con cuidado.
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Cómo quitar de las gorras las manchas de sudor difíciles
Supongamos que no has lavado tu gorra después de varios entrenamientos intensos. ¿Qué deberías hacer?
Limpia solo las manchas en las zonas con más sudor utilizando más detergente diluido en agua.
Frota esas zonas con un cepillo de dientes o con cualquier otro cepillo pequeño.
Deja la gorra sumergida varias horas, comprobando de vez en cuando qué zonas requieren más limpieza. A continuación, enjuágala con agua fría o caliente y sécala a toquecitos con una toalla.
Vuelve a darle forma a la gorra poniéndotela o dejándola sobre un objeto con una forma similar a la de tu cabeza hasta que se seque.
Si buscas eliminar las manchas de sudor del interior de la visera, frótalas con champú para disolver la grasa corporal.
Cómo evitar las manchas de sudor de las gorras
Si te gustaría dedicar el menor tiempo posible a la limpieza de tu gorra, te recomendamos que apliques sobre ella un espray repelente de sudor.
Para limpiar la gorra, espolvorea un poco de bicarbonato en el interior y déjalo reposar durante unos minutos. Agita la gorra para eliminar el bicarbonato antes de ponértela para ir al gimnasio, al entrenamiento de sóftbol o a cualquier otro lugar.
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