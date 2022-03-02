Consejos para quitar manchas de sudor en gorras

Quizás te resulte tentador meter cualquier gorra con manchas de sudor en la lavadora junto al resto de tu equipación de entrenamiento sucia, pero algunos expertos en el tema advierten sobre los riesgos de hacerlo.

Por ejemplo, Whirpool, un fabricante de lavadoras, recomienda lavar las gorras a mano en lugar de en la lavadora para evitar que se doblen y, posiblemente, dañar su estructura.

Sin embargo, Maytag, otro de los principales fabricantes de lavadoras, afirma que esto depende del tipo de gorra que vayas a lavar. Por ejemplo, los modelos de algodón, mezcla de algodón, acrílico o malla pueden ser lo bastante resistentes como para sobrevivir a la lavadora, sobre todo si los lavas en un programa para prendas delicadas con agua fría.

Consejo experto: no olvides comprobar las instrucciones de cuidado que aparecen en la etiqueta de las gorras. Si lavas la gorra en la lavadora, sigue estos pasos: