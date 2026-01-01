Gorras de hombre: para todo tipo de clima
Da igual que llueva o haga sol: sabemos que no quieres que nada te impida alcanzar tus objetivos. Ahí es donde entran en juego nuestras gorras para hombre. Nuestros modelos te mantienen seco cuando llueve y te protegen mejor del sol, para que nada te frene. Tanto si buscas una opción en tonos neutros para el día a día como si prefieres destacar con un color llamativo, tenemos una amplia variedad entre la que elegir. Estos accesorios adornados con el icónico Swoosh, además de prácticos, son un símbolo de nuestro legado deportivo
Elige un corte cómodo
¿Buscas una gorra de hombre que se mantenga en su sitio? Elige un modelo con un ajuste ceñido. La tecnología flexible Nike AeroBill combina transpirabilidad y comodidad con capilarización del sudor para que nada te distraiga. Los cierres elásticos SwooshFlex hacen que encajen a la perfección. También encontrarás otras de calado alto con un corte amplio y moderno. ¿Prefieres algo más clásico? Elige una opción tradicional con visera curvada. Añade el toque distintivo de Jordan con el Jumpman metálico y crea un look ideal para el día a día. Las gorras de tenis y golf con un diseño estructurado de seis paneles son perfectas para completar tus conjuntos deportivos.
Hechas para durar
En lo que respecta a la confección, apostamos siempre por la calidad y diseñamos nuestras gorras con tejidos hechos para durar. Contamos con opciones para diario en algodón suave y transpirable, y también tenemos modelos elaborados en una resistente mezcla de poliéster, perfectos para actividades de alta intensidad. La comodidad es fundamental cuando llevas una gorra. Por eso nuestros materiales son suaves y ligeros, para que puedas usarlas todo el día. Además, el tejido elástico en cuatro direcciones aporta mayor flexibilidad.
Máxima transpirabilidad
Los orificios de ventilación de la parte superior de nuestras gorras para hombre permiten que el calor se escape cuando sube la temperatura. Los paneles de malla aumentan la transpirabilidad, mientras que los materiales fáciles de limpiar te ayudan a mantenerlas como nuevas. Los diseños con tecnología Nike Dri-FIT capilarizan el sudor y lo distribuyen de manera uniforme por todo el tejido. Esto permite que la humedad se evapore más rápido, manteniéndote seco y cómodo. También encontrarás opciones con tecnología Nike Dri-FIT ADV, que combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado para ayudarte a mantener el control.
Encuentra el ajuste perfecto
Nuestras gorras para hombre combinan comodidad e innovación, desde los modelos informales tipo trucker con correas ajustables hasta elegantes gorras snapback adornadas con detalles distintivos. Apuesta por un estilo clásico con un diseño de calado medio pensado para el día a día. Las correas traseras con cierre por contacto te permiten adaptar el ajuste fácilmente. Otras incluyen deslizadores metálicos que puedes mover a tu gusto. El exceso de tela se puede meter fácilmente en la banda para la frente para conseguir un acabado más depurado. Además, los diseños con ojales bordados y perforaciones en la corona y la banda ofrecen una mayor ventilación.
Únete a la aventura
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige gorras para hombre con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.