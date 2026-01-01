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Gorras para hombre

(67)
Nike Rise
Nike Rise Gorra de golf estructurada Dri-FIT ADV SwooshFlex
Materiales reciclados
Nike Rise
Gorra de golf estructurada Dri-FIT ADV SwooshFlex
29,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra sin estructura con logotipo Swoosh metálico
+4
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra sin estructura con logotipo Swoosh metálico
27,99 €
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Gorra de tenis sin estructura
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT ADV Club
Gorra de tenis sin estructura
32,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra sin estructura Featherlight
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra sin estructura Featherlight
29,99 €
NOCTA
NOCTA Gorra CS S.S.C.
Materiales reciclados
NOCTA
Gorra CS S.S.C.
32,99 €
Nike Fly
Nike Fly Gorra Dri-FIT ADV refrigerante y sin estructura
Materiales reciclados
Nike Fly
Gorra Dri-FIT ADV refrigerante y sin estructura
139,99 €
Nike Fly
Nike Fly Gorra sin estructura con logotipo Swoosh Dri-FIT
Materiales reciclados
Nike Fly
Gorra sin estructura con logotipo Swoosh Dri-FIT
29,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra Futura Wash sin estructura
+3
Nike Club
Gorra Futura Wash sin estructura
24,99 €
Nike Rise
Nike Rise Gorra estructurada en forma de A
Nike Rise
Gorra estructurada en forma de A
32,99 €
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Gorra AeroBill estructurada
Materiales reciclados
Nike Storm-FIT ADV Club
Gorra AeroBill estructurada
37,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra sin estructura
+1
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra sin estructura
27,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra sin estructura
27,99 €
Nike Fly
Nike Fly Gorra con diseño reflectante sin estructura Dri-FIT ADV
Materiales reciclados
Nike Fly
Gorra con diseño reflectante sin estructura Dri-FIT ADV
32,99 €
Nike Pro
Nike Pro Gorra de running Swoosh Dri-FIT sin estructura
Materiales reciclados
Nike Pro
Gorra de running Swoosh Dri-FIT sin estructura
42,99 €
Nike Dri-FIT Pro
Nike Dri-FIT Pro Gorra Futura con estructura
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Pro
Gorra Futura con estructura
29,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Gorra estructurada
Jordan Rise
Gorra estructurada
32,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Gorra con visera curva y estructura
Jordan Rise
Gorra con visera curva y estructura
29,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Gorra con logotipo Jumpman metalizado y estructura
+2
Materiales reciclados
Jordan Rise
Gorra con logotipo Jumpman metalizado y estructura
32,99 €
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nike Dri-FIT ADV Fly Gorra AeroBill AeroAdapt sin estructura
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT ADV Fly
Gorra AeroBill AeroAdapt sin estructura
42,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Gorro con estructura
Jordan Rise
Gorro con estructura
32,99 €
Jordan Fly "Festival"
Jordan Fly "Festival" Gorra sin estructura
Jordan Fly "Festival"
Gorra sin estructura
29,99 €
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Gorra Dri-FIT Club sin estructura
Materiales reciclados
Nike After Dark Tour
Gorra Dri-FIT Club sin estructura
24,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra estructurada con logotipo metalizado
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra estructurada con logotipo metalizado
27,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra JDI sin estructura
Nike Club
Gorra JDI sin estructura
27,99 €
Nike Fly
Nike Fly Gorra sin estructura
Nike Fly
Gorra sin estructura
34,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra estructurada
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra estructurada
29,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Gorra con estructura
Jordan Pro
Gorra con estructura
39,99 €
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Gorra regulable
+1
Materiales reciclados
Jordan Jumpman Pro
Gorra regulable
32,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra sin estructura con logotipo Swoosh
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra sin estructura con logotipo Swoosh
24,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra de golf sin estructura Dri-FIT
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra de golf sin estructura Dri-FIT
27,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike ACG Fly
Gorra sin estructura
37,99 €
Barcelona
Barcelona 2025/2026 Gorra Nike Club US CB L
Barcelona
2025/2026 Gorra Nike Club US CB L
29,99 €
Nike ACG Club
Nike ACG Club Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike ACG Club
Gorra sin estructura
32,99 €
Nike Rise
Nike Rise Gorra estructurada en forma de A
Nike Rise
Gorra estructurada en forma de A
37,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike ACG Fly
Gorra sin estructura
42,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra estructurada con logotipo Swoosh
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra estructurada con logotipo Swoosh
27,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Gorra de golf de visera plana sin estructura Dri-FIT
Jordan Pro
Gorra de golf de visera plana sin estructura Dri-FIT
44,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Gorra de visera plana sin estructura
Jordan Pro
Gorra de visera plana sin estructura
34,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra sin estructura con parche vaquero
Nike Club
Gorra sin estructura con parche vaquero
37,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra ACG sin estructura
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra ACG sin estructura
34,99 €
Jordan Club
Jordan Club Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Jordan Club
Gorra sin estructura
27,99 €
Paris Saint-Germaine Rise
Paris Saint-Germaine Rise Gorra con estructura
Paris Saint-Germaine Rise
Gorra con estructura
32,99 €
EE. UU. x V.A.A.
EE. UU. x V.A.A. Gorra Fly sin estructura Dri-FIT
Lanzamiento en SNKRS
EE. UU. x V.A.A.
Gorra Fly sin estructura Dri-FIT
37,99 €
Inglaterra x Palace
Inglaterra x Palace Gorra Fly sin estructura
Lanzamiento en SNKRS
Inglaterra x Palace
Gorra Fly sin estructura
37,99 €
Jordan Club
Jordan Club Gorra ajustable para festivales
Materiales reciclados
Jordan Club
Gorra ajustable para festivales
27,99 €
NOCTA
NOCTA Gorra Club
Materiales reciclados
NOCTA
Gorra Club
29,99 €
Jordan Club Cap
Jordan Club Cap Gorra regulable
Jordan Club Cap
Gorra regulable
27,99 €
Polonia 2026/27
Polonia 2026/27 Gorra Poly 5P Nike Club
Polonia 2026/27
Gorra Poly 5P Nike Club
27,99 €
Nike Fly
Nike Fly Gorra sin estructura
Nike Fly
Gorra sin estructura
34,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra estructurada
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra estructurada
29,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Gorra con estructura
Jordan Pro
Gorra con estructura
39,99 €
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Gorra regulable
+1
Materiales reciclados
Jordan Jumpman Pro
Gorra regulable
32,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra sin estructura con logotipo Swoosh
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra sin estructura con logotipo Swoosh
24,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra de golf sin estructura Dri-FIT
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra de golf sin estructura Dri-FIT
27,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike ACG Fly
Gorra sin estructura
37,99 €
Barcelona
Barcelona 2025/2026 Gorra Nike Club US CB L
Barcelona
2025/2026 Gorra Nike Club US CB L
29,99 €
Nike ACG Club
Nike ACG Club Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike ACG Club
Gorra sin estructura
32,99 €
Nike Rise
Nike Rise Gorra estructurada en forma de A
Nike Rise
Gorra estructurada en forma de A
37,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike ACG Fly
Gorra sin estructura
42,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra estructurada con logotipo Swoosh
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra estructurada con logotipo Swoosh
27,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Gorra de golf de visera plana sin estructura Dri-FIT
Jordan Pro
Gorra de golf de visera plana sin estructura Dri-FIT
44,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Gorra de visera plana sin estructura
Jordan Pro
Gorra de visera plana sin estructura
34,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra sin estructura con parche vaquero
Nike Club
Gorra sin estructura con parche vaquero
37,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Gorra ACG sin estructura
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Club
Gorra ACG sin estructura
34,99 €
Jordan Club
Jordan Club Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Jordan Club
Gorra sin estructura
27,99 €
Paris Saint-Germaine Rise
Paris Saint-Germaine Rise Gorra con estructura
Paris Saint-Germaine Rise
Gorra con estructura
32,99 €
EE. UU. x V.A.A.
EE. UU. x V.A.A. Gorra Fly sin estructura Dri-FIT
Lanzamiento en SNKRS
EE. UU. x V.A.A.
Gorra Fly sin estructura Dri-FIT
37,99 €
Inglaterra x Palace
Inglaterra x Palace Gorra Fly sin estructura
Lanzamiento en SNKRS
Inglaterra x Palace
Gorra Fly sin estructura
37,99 €
Jordan Club
Jordan Club Gorra ajustable para festivales
Materiales reciclados
Jordan Club
Gorra ajustable para festivales
27,99 €
NOCTA
NOCTA Gorra Club
Materiales reciclados
NOCTA
Gorra Club
29,99 €
Jordan Club Cap
Jordan Club Cap Gorra regulable
Jordan Club Cap
Gorra regulable
27,99 €
Polonia 2026/27
Polonia 2026/27 Gorra Poly 5P Nike Club
Polonia 2026/27
Gorra Poly 5P Nike Club
27,99 €

Gorras de hombre: para todo tipo de clima

Da igual que llueva o haga sol: sabemos que no quieres que nada te impida alcanzar tus objetivos. Ahí es donde entran en juego nuestras gorras para hombre. Nuestros modelos te mantienen seco cuando llueve y te protegen mejor del sol, para que nada te frene. Tanto si buscas una opción en tonos neutros para el día a día como si prefieres destacar con un color llamativo, tenemos una amplia variedad entre la que elegir. Estos accesorios adornados con el icónico Swoosh, además de prácticos, son un símbolo de nuestro legado deportivo


Elige un corte cómodo


¿Buscas una gorra de hombre que se mantenga en su sitio? Elige un modelo con un ajuste ceñido. La tecnología flexible Nike AeroBill combina transpirabilidad y comodidad con capilarización del sudor para que nada te distraiga. Los cierres elásticos SwooshFlex hacen que encajen a la perfección. También encontrarás otras de calado alto con un corte amplio y moderno. ¿Prefieres algo más clásico? Elige una opción tradicional con visera curvada. Añade el toque distintivo de Jordan con el Jumpman metálico y crea un look ideal para el día a día. Las gorras de tenis y golf con un diseño estructurado de seis paneles son perfectas para completar tus conjuntos deportivos.


Hechas para durar


En lo que respecta a la confección, apostamos siempre por la calidad y diseñamos nuestras gorras con tejidos hechos para durar. Contamos con opciones para diario en algodón suave y transpirable, y también tenemos modelos elaborados en una resistente mezcla de poliéster, perfectos para actividades de alta intensidad. La comodidad es fundamental cuando llevas una gorra. Por eso nuestros materiales son suaves y ligeros, para que puedas usarlas todo el día. Además, el tejido elástico en cuatro direcciones aporta mayor flexibilidad.


Máxima transpirabilidad


Los orificios de ventilación de la parte superior de nuestras gorras para hombre permiten que el calor se escape cuando sube la temperatura. Los paneles de malla aumentan la transpirabilidad, mientras que los materiales fáciles de limpiar te ayudan a mantenerlas como nuevas. Los diseños con tecnología Nike Dri-FIT capilarizan el sudor y lo distribuyen de manera uniforme por todo el tejido. Esto permite que la humedad se evapore más rápido, manteniéndote seco y cómodo. También encontrarás opciones con tecnología Nike Dri-FIT ADV, que combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado para ayudarte a mantener el control.


Encuentra el ajuste perfecto


Nuestras gorras para hombre combinan comodidad e innovación, desde los modelos informales tipo trucker con correas ajustables hasta elegantes gorras snapback adornadas con detalles distintivos. Apuesta por un estilo clásico con un diseño de calado medio pensado para el día a día. Las correas traseras con cierre por contacto te permiten adaptar el ajuste fácilmente. Otras incluyen deslizadores metálicos que puedes mover a tu gusto. El exceso de tela se puede meter fácilmente en la banda para la frente para conseguir un acabado más depurado. Además, los diseños con ojales bordados y perforaciones en la corona y la banda ofrecen una mayor ventilación.


Únete a la aventura


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige gorras para hombre con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.