Cómo enseñar a los niños a tomar decisiones
A fondo
Por Nike Training
Tomar buenas decisiones puede ayudar a los más pequeños (y también a ti) a mantenerse en movimiento y con una actitud positiva.
Mantener en activo a los más pequeños puede ser todo un reto cuando pasamos más tiempo en casa. Por eso, hemos extraído los puntos más importantes del compromiso Made to Play de Nike para ofrecerte cada semana una de las seis claves de la orientación para que los niños tengan siempre energía y no dejen de moverse.
La clave de esta semana es la "Toma de decisiones", y Njabulo Ngxongo, Nike Coach de Sportstec en Soweto, Johannesburgo (Sudáfrica), explica cómo empoderar a los niños a la hora de tomar decisiones.
Hazles preguntas
"Ser orientador no implica dar órdenes; también hay que escuchar y aprender", afirma Njabulo.
Haz preguntas a los niños para demostrarles que te interesa saber lo que piensan. "Para que puedan expresar sus sentimientos, tienes que dejarles decidir. De esa manera, podrán practicar la toma de decisiones para mejorar su comportamiento, su autoestima y sus capacidades de liderazgo".
Además, si aplicas lo que has aprendido de tus hijos, fomentarás una relación de confianza y respeto muy positiva para todos.
Deja que lideren
Para mantener a los niños activos y motivados, dales responsabilidad sobre la experiencia. Déjales liderar y crear sus propias actividades por un día. "Deja que se expresen jugando y escucha sus sugerencias", explica Njabulo. "Nada les hará más felices".