Cómo enseñar a los niños a tomar decisiones

Mantener en activo a los más pequeños puede ser todo un reto cuando pasamos más tiempo en casa. Por eso, hemos extraído los puntos más importantes del compromiso Made to Play de Nike para ofrecerte cada semana una de las seis claves de la orientación para que los niños tengan siempre energía y no dejen de moverse.



La clave de esta semana es la "Toma de decisiones", y Njabulo Ngxongo, Nike Coach de Sportstec en Soweto, Johannesburgo (Sudáfrica), explica cómo empoderar a los niños a la hora de tomar decisiones.