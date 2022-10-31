Todo lo que necesitas saber antes de participar en tu primera ultramaratón

El tiempo de preparación que inviertas para una ultramaratón depende de tu forma física actual, tu experiencia en el running, la distancia de la ultramaratón que quieras correr y la dificultad técnica del recorrido de la carrera.

Cualquier runner que acabe de terminar un programa de running para principiantes necesitará más tiempo de preparación que alguien con experiencia en maratones. Sin embargo, Katie McGee, clasificada en 3 ocasiones para las pruebas olímpicas de maratón y coach de running, explica que incluso quienes tienen experiencia en correr maratones pueden necesitar 6 o más meses de preparación para completar una carrera de 50 km con cambios de altitud y terrenos rocosos.

David Roche, corredor de ultramaratones, coach y 2 veces campeón de trail de la USATF, la federación nacional de atletismo de Estados Unidos, recomienda correr, al menos, entre 30 y 50 km por semana durante 6 semanas antes de entrenar para una carrera de 50 km. Este volumen de entrenamiento te ayudará a prepararte bien para la fuerza y la condición física necesarias para correr los 50 km, ya que contribuye a reducir el riesgo de lesiones en esta distancia.

Sin embargo, debes tener en cuenta que quizá tengas que ajustar tu programa según el tipo de terreno de la carrera. Lo más recomendable es trabajar con coaches de running que se especialicen en la preparación de ultramaratones, porque te ofrecerán un enfoque realista de cómo prepararte para la ultramaratón que elijas.