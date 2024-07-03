Pruebas de atletismo: guía para principiantes

En estas cuatro pruebas, se lanza un objeto tan lejos como sea posible sin sobrepasar una línea o salirse de un círculo. En caso de superar estos límites, el lanzamiento se da por nulo.

En el lanzamiento de jabalina se lanza una jabalina con la punta metálica. La jabalina de la categoría masculina mide entre 2,6 y 2,7 metros de largo y debe pesar al menos 800 gramos. La de la categoría femenina mide entre 2,2 y 2,3 metros de largo y debe pesar 600 gramos o más. Los atletas corren hasta llegar a una línea y lanzan la jabalina. Si pisan la línea, el lanzamiento se da por nulo.

Como el lanzamiento de jabalina implica un movimiento por encima de la cabeza, los lanzadores de béisbol y los jugadores de vóleibol y balonmano suelen destacar en el lanzamiento de jabalina, ya que hacen movimientos similares en sus respectivos deportes. Así lo explica Nathan Ott, coach de lanzamiento del equipo de atletismo de la Universidad Estatal de Pensilvania (EE. UU.).

En el lanzamiento de peso se lanza una bola de metal que se conoce como "peso" o "bala". La bola de la categoría masculina pesa 7,26 kg, y la de la categoría femenina, 4 kg. La persona que lanza suele sostener el peso con una mano y apoyado en el cuello, para después girar haciendo un círculo antes de lanzarlo tan lejos como pueda. La mayoría de los atletas dan una vuelta y media antes de lanzar el peso.

El círculo de lanzamiento de peso tiene un diámetro de 2,135 metros y cuenta con una tabla al frente del círculo que pueden usar para estabilizarse al terminar. Si los pies se salen del círculo, el lanzamiento es nulo. En la mayoría de las competiciones, cada atleta hace seis lanzamientos. Quien haga el lanzamiento válido más largo gana.

El lanzamiento de martillo consiste en hacer un lanzamiento desde el mismo círculo que el de lanzamiento de peso, pero el instrumento que se lanza y el lanzamiento tienen grandes diferencias. El "martillo" es una bola de metal unida a un agarre con un alambre metálico que mide 1,22 metros o menos.

La bola de metal que se encuentra al final del martillo pesa lo mismo que la bola del lanzamiento de peso: en la categoría masculina pesa 7,26 kg, y en la femenina, 4 kg. Los lanzadores de martillo dan tres o cuatro vueltas antes de soltar el martillo para que salga volando.

El último lanzamiento es el de disco, en el que los atletas lanzan un disco de metal después de dar una vuelta y media en un círculo ligeramente más amplio. El círculo del lanzamiento de disco tiene un diámetro de 2,5 metros, comparado con los 2,135 metros del lanzamiento de peso y de martillo.

El disco de la categoría masculina tiene un diámetro de 22 cm y pesa 2 kg. El de la categoría femenina tiene un diámetro de 18 cm y pesa 1 kg.