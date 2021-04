Diálogo interno para mejorar tu relación con la comida

1. Replantéate los conceptos "bueno" y "malo".



En lugar de calificar como "buenos" los alimentos integrales y aquellos ricos en nutrientes y considerar "malos" los dulces y los tentempiés salados, piensa en los beneficios que te ofrece cada cosa. Por ejemplo, los brownies están riquísimos, pero las fresas aparte de estar deliciosas, también contienen vitaminas, minerales y antioxidantes. Así lo enfocas de forma positiva (cambias los conceptos por "bueno" y "mejor"). De este modo, disfrutarás de los caprichos que te des de vez en cuando en lugar de castigarte por ello, indica Gardner. Además, hará que automáticamente, y más a menudo, te inclines por las opciones más saludables. Y eso se debe a que tu mente ya conoce sus ventajas.





2. No te compares.



Aunque tu pareja haya empezado a comer más verduras y tú creas que no tomas las suficientes, o tu amigo publique una foto de algo delicioso en las redes sociales y te plantees por qué no te das más caprichos, Gardner nos recuerda que el proceso de bienestar es individual. Si no lo haces, te arriesgas a entrar en un bucle de culpa, incluso cuando estás progresando con tus hábitos. Además, es posible que pierdas parte de la satisfacción que te produce comer lo que te apetece, ya sea un batido de proteínas o un helado.





3. Encuentra una ventaja.



En lugar de pensar en las calorías que tiene un plato o culparte porque no deberías estar comiéndotelo, Newsome Georges plantea que des la vuelta a ese planteamiento. Imagínate que tienes prisa y tomas cereales para desayunar, y no unas gachas de avena. En vez de pensar que estás haciendo algo malo por recurrir a unos cereales procesados, céntrate en todo lo que te aportan los trocitos de fruta que les has puesto por encima. Mentalízate de que estás tomando una decisión equilibrada. Si no le pones fruta, agradece el hecho de tener comida o en cómo la comida te conecta con quienes han hecho posible que la disfrutes, aconseja Newsome Georges. Esta actitud puede ayudarte a mejorar tu diálogo interior, además de motivarte a tomar decisiones más saludables.





4. Crea algo de distancia psicológica.



Un estudio publicado en la revista "Clinical Psychological Science" revela que las personas toman decisiones alimentarias más saludables cuando se hablan a sí mismas en tercera persona, lo que los expertos califican como "autodiscurso distanciado". ¿El motivo? La distancia psicológica puede ayudarte a centrarte en si un alimento en concreto se ajusta o no a tus objetivos generales. De este modo, te resultará más fácil decir no a una magdalena si no forma parte de tu dieta. Si tu discurso interno te impide relacionarte bien con la comida, prueba a pronunciar tu nombre mentalmente y tu objetivo. Por ejemplo: "___ come alimentos que le aportan nutrientes y energía".



Gardner nos explica que puedes aumentar aún más esa distancia mostrando curiosidad y consideración hacia tu discurso interior. Cuando pienses que un día no has comido nada bien, ponlo en duda. Piensa en todo lo que has comido y seguramente comprobarás que has comido una buena cantidad de verduras y que no te has pasado con el pan en la cena. Si no es así y has comido peor de lo que pensabas, sigue ese proceso para hacerlo mejor la próxima vez.





Lo mejor del autodiscurso es que eres tú quien lo controla. Empieza a mejorarlo poco a poco y acabarás deshaciéndote del guion negativo que asimilaste en la infancia. Y, ¿quién sabe? Puede que algún día lo transmitas a las futuras generaciones.