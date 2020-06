Qué comer para dar lo mejor de ti

Prueba este sencillo método que se adapta a la perfección a tus gustos alimentarios.

Cuando pensamos en comer sano, nos vienen a la mente dietas con normas estrictas, del tipo "no comas esto" y "come esto otro". Normalmente, se centran en los macronutrientes (las cantidades de grasas y proteínas en relación con los carbohidratos) o en grupos específicos de alimentos (por ejemplo, tomar más verduras y evitar los cereales).

Lo cierto es que las dietas restrictivas no tienen por qué funcionar mal, pero son generalistas y no se centran en la persona en concreto, según Brian St. Pierre, entrenador en Precision Nutrition (empresa que elabora programas de bienestar para atletas de élite y aficionados). "Las dietas con normas no funcionan para todo el mundo", explica St. Pierre. Él y los expertos de Precision Nutrition defienden un enfoque más personalizado, el sistema por colores.

El rojo representa alimentos que hay que pensarse dos veces antes de tomar. Puede ser comida considerada como "un exceso", o que después sienta mal, ya sea física o psicológicamente. El amarillo indica alimentos que solo puedes comer en contextos específicos, como celebraciones o vacaciones. El verde da vía libre: son alimentos ideales cuando y donde quieras, porque siempre van a resultarte beneficiosos.

"Las indicaciones por colores varían en función de la persona", explica Krista Scott-Dixon, directora de programa en Precision Nutrition y educadora nutricional con 20 años de experiencia. "Por ejemplo, yo tengo helado en el congelador, lleva ahí seis meses y no se me antoja. Pero puede haber alguien a quien se le antoje tanto que no se pueda controlar. En ese caso, tenerlo en casa significa que lo engullirá en cinco minutos, y seguramente se sienta culpable después. Para esa persona, el helado se corresponde con el color rojo".