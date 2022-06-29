El sueño mejora el rendimiento, según el doctor Jeffrey Durmer

Trained Podcast: Descubre cómo dormir a pierna suelta con el Dr. Durmer
Coaching
Sin saber cómo descansar correctamente, no puedes darlo todo. Este experto nos cuenta por qué dormir es fundamental para conseguir llevar una buena rutina de entrenamiento.
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El sueño no es lo primero en lo que pensamos cuando nos hablan de fitness. Sin embargo, cuando el médico Jeffrey Durmer era atleta de élite, se dio cuenta de que no dormía lo suficiente. Más tarde, volvió a ver el mismo patrón con sus hijas, nadadoras a nivel nacional, y fue entonces cuando decidió investigar esta cuestión por su cuenta. Ahora, Durmer es neurólogo, neurocientífico de sistemas, doctor en medicina del sueño y una gran ayuda para la comunidad de atletas de élite de hoy en día. Gracias al trabajo que desarrolló con la NFL y la selección estadounidense de halterofilia para los juegos de Tokio de 2021, ha demostrado cómo tácticas tan sencillas como dormir un poco más de lo habitual pueden mejorar considerablemente el rendimiento. Pero, sobre todo, ha dejado claro que el sueño es también recuperación y que, si no se descansa lo suficiente, es imposible llevar una rutina de entrenamiento completa. En este episodio, el expsterto charla con la presentadora Jaclyn Byrer para contarnos en detalle por qué el sueño es esencial para mantener una buena salud física y psicológica. Además, nos explica cómo saber si estamos durmiendo lo suficiente y nos da consejos para levantarnos con más energía al día siguiente.
"Empieza a considerar la hora de dormir como el inicio del día siguiente en vez del final de este".
Jeffrey Durmer
Médico y director de Nox Health
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