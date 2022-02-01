Cómo comenzar (o retomar) una rutina saludable

A la hora de hacer cambios, una voz en nuestra cabeza suele decirnos cómo sentirnos y habitualmente adopta una de las siguientes formas. Según Wignall, la primera es "el sargento instructor" corpulento y fuerte que grita a los reclutas en las películas bélicas. Según Sasha Heinz, psicóloga de desarrollo y coach de mentalidad especializada en la fijación de objetivos y cambios de comportamiento, la segunda forma es "el humillador". Es la voz que te ordena ponerte en forma o comer mejor porque, si no, la gente ni te aceptará ni te valorará.



Ambas voces son destructivas. "Cuando te exiges mucho, generas un exceso de emociones negativas que hacen más difícil conseguir tu objetivo", afirma Wignall. "Quítate esa carga. Te sorprenderá la energía que tienes para conseguir lo que quieres".



Prueba a declarar en voz alta el objetivo de bienestar que quieres alcanzar. Después, presta atención a la reacción inmediata de tu voz interior. ¿Te dice que puedes conseguirlo? ¿Te grita y da órdenes, como el sargento? ¿Te hace sentir mal, como el humillador?



Si la respuesta es una de las dos últimas, cambia tu autodiscurso por uno más amable y motivador, o incluso neutro. Es tan simple como cambiar palabras del tipo "debes", "tienes que" o "necesitas" por otras como "puedes", "quieres" y "conseguirás". Wignall señala que las consecuencias son evidentes. "Cuando, inevitablemente, las cosas acaben saliéndote bien o incluso muy bien, tu mente sabrá que no ganas nada menospreciándote ", asegura Wignall.