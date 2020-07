Los efectos de tener una actitud positiva

"Las interconexiones neuronales que generan un pensamiento positivo o negativo se desarrollan cuando somos jóvenes", explica Loretta Breuning, doctora en Psicología, fundadora del Inner Mammal Institute y autora de "La ciencia del pensamiento positivo". Nuestras experiencias pasadas, específicamente las de la infancia, moldean las expectativas positivas o negativas sobre cómo saldrán las cosas, añade Breuning. Es algo fundamental para encontrar nuestra motivación más adelante en la vida.



"Cuando tienes expectativas positivas, es más probable que pongas energía en lo que tratas de lograr. Si tienes expectativas negativas, seguramente no lo harás, ya que tu cerebro no está diseñado para perseguir algo de lo que no sacarás nada. Con expectativas negativas, no sabes hacia dónde o hacia qué te diriges, por lo que a menudo no das ningún paso", comenta.



El hecho de ver el vaso medio vacío no solo desencadena que se libere cortisol, una hormona del estrés que envía una alerta de "amenaza" al cerebro, sino que perpetúa la situación, añade Breuning. "Refuerzas ese patrón neural negativo, lo asumes y fijas. Se activa tan fácilmente que no sabes ni cómo llegó a tu cerebro".



Cuando te atrapa esta espiral pesimista, probablemente te parecerá que no sirve de nada repetirte mentalmente que debes pensar en positivo. Además, limitarte a pensarlo no es demasiado eficaz, subraya Fox. Los beneficios de la positividad no van ligados a cómo pensamos, sino a qué hacemos. "Si haces muchas cosas positivas, mejorarás tu estado de ánimo y tendrás una mentalidad positiva", resume Fox.