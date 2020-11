Guía de excusas para runners y cómo combatirlas

Excusa n.º 6: "Correr hace que me duela [insertar lo que te duele]". Solución: entrena tu fuerza.

"Si sientes dolor, puede que te hayas lesionado", explica Bennett. "La respuesta a corto plazo es sí, tal vez no deberías correr por el momento, pero no deberías sentirte mal al respecto. Míralo de esta manera: has mejorado tanto en tus carreras que ahora necesitas ponerte al día para ser todo un atleta. ¡Enhorabuena! Debes averiguar por qué has sufrido esas lesiones. ¿Estás fortaleciendo los flexores de la cadera? ¿Y qué hay del torso y los músculos que estabilizan las rodillas, como los cuádriceps? No implica mucho trabajo (tal vez aguantar una plancha o hacer algunas zancadas hacia atrás) y puede suponer una gran diferencia para mantenerte saludable".



Si superas cualquiera de estos obstáculos, te darás cuenta de que persistir, incluso cuando crees que no quieres, es una de las cosas más bonitas de correr.



"Las carreras pueden no salir como te gustaría", explica Bennett. "Tal vez te has estresado por una pelea que has tenido con tu madre. O has pasado una noche de perros. Sin embargo, si terminas la carrera, incluso si solo es hasta el final de la manzana, podrás decir: 'Lo he conseguido. He corrido y he aprendido algo más sobre mí'. La posibilidad de sentir eso de nuevo es lo que te hará volver a la carga. A veces, necesitas sentir esa esperanza cuando por fin apoyas la cabeza en la almohada al final del día. Es una pequeña victoria que te ofrece el running".



Así que, la próxima vez que estés pensando en no salir, imagínate al Coach Bennett sobre uno de tus hombros, o sobre los dos, y déjate de excusas.