3 beneficios del chocolate negro para la salud según nutricionistas

3 beneficios del chocolate negro para la salud según una nutricionista
Nutrición
Como si hicieran falta más razones para darte un capricho con chocolate.
El chocolate está repleto de sabor, antioxidantes e historia.
Las investigaciones sugieren que el pueblo Maya fue el primero en cultivar la planta del cacao, de donde se extrae el chocolate. De hecho, a la versión original de la bebida de este alimento (que se hacía con cacao, agua caliente y especias) se le llamaba "la bebida de los dioses".
En los siglos XVI y XVII se proclamaron distintas propiedades medicinales del cacao, que se popularizó como alimento expectorante, diurético, antidepresivo y afrodisíaco, características que no distan demasiado de muchos de los beneficios del cacao que conocemos hoy en día. No obstante, antes de profundizar en los beneficios para la salud del chocolate negro, tenemos que pensar en el chocolate desde un punto de vista amplio. En este paraguas se encuentran el chocolate con leche y el chocolate puro, por ejemplo.
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¿Cómo se hace el chocolate?
El cacao se obtiene del árbol Theobroma cacao. Una vez tostadas a altas temperaturas, las semillas de cacao se convierten en los granos de cacao que conocemos. A continuación, los granos de cacao se muelen hasta obtener un polvo fino. Después, para reducir su amargor natural, se mezclan con otros ingredientes como azúcar, leche y otros alimentos para conseguir chocolate negro de varios porcentajes y, por supuesto, chocolate con leche.
¿Qué beneficios tiene el chocolate negro para la salud?
Las propiedades nutricionales del chocolate provienen de su ingrediente principal: el cacao. El cacao mínimamente procesado es rico en minerales, como el potasio, el zinc y el magnesio. También contiene flavonoides (sustancias químicas naturales de las plantas con efectos beneficiosos para la salud), que tienen potentes propiedades antioxidantes.
Sin embargo, el tipo de chocolate negro que compres influye mucho. Por ejemplo, un estudio publicado en 2017 en la revista Frontiers in Nutrition identificó que la mayoría de las investigaciones que respaldan los beneficios para la salud del chocolate negro se han realizado en chocolates que tienen hasta un 80 % de cacao. Para contextualizar, el chocolate negro contiene entre un 50 % y un 95 % de cacao en polvo.
Estos son los tres principales beneficios del chocolate negro para la salud.
3 beneficios del chocolate negro para la salud
1.Puede favorecer la salud cardiovascular
Comer chocolate negro puede influir positivamente en la salud cardiovascular de muchas formas distintas. Te explicamos por qué: el chocolate con altos porcentajes de cacao puede tener un efecto beneficioso en la salud del corazón, porque reduce la presión arterial, mejora el funcionamiento de los vasos sanguíneos y puede incluso disminuir los perfiles lipídicos (niveles de colesterol y triglicéridos).
Un estudio de control aleatorizado de 2019 demostró que, en un grupo de personas jóvenes sanas que consumieron chocolate negro con un 90 % de cacao durante 30 días, se mejoraron los valores de presión arterial en comparación con quienes consumieron chocolate negro con menores concentraciones de cacao. Consejo profesional: tener unos valores equilibrados de presión arterial es fundamental para una disfrutar de una buena salud. Tener la presión arterial alta puede afectar negativamente a la salud dañando los vasos sanguíneos y causando sobreesfuerzos en el corazón.
En cuanto a los niveles de lípidos, un metaanálisis publicado en 2011 en la revista The European Journal of Clinical Nutrition descubrió que el consumo regular de chocolate negro disminuía los niveles de colesterol de lipoproteínas de baja densidad, o LDL. El LDL es una de las formas de colesterol comúnmente conocidas como "colesterol malo" y cuando los niveles de LDL son más altos de lo normal, el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas e ictus es mayor.
2.Puede mejorar el ánimo
Si alguna vez has echado mano del chocolate cuando necesitabas sentirte mejor, debes saber que esto es algo muy común. Aunque el sabor dulce y la exquisita textura de esta delicia pueden ser las principales razones por las que te sientes mejor después de disfrutarla, también hay razones científicas fundadas que explican por qué el chocolate negro mejora el estado de ánimo.
Veamos, por ejemplo, un análisis de control aleatorizado (publicado en 2022 en la revista Journal of Nutritional Biochemistry) que estudió el efecto del chocolate negro en el estado de ánimo de personas adultas sanas de entre 20 y 30 años. Quienes participaron en el estudio consumieron 30 gramos diarios de chocolate negro con un 85 % o un 70 % de cacao durante tres semanas. El grupo de control no tomó chocolate negro.
Como contexto, 30 gramos de chocolate es aproximadamente un tercio de una tableta de chocolate clásica. ¿Qué descubrieron en la investigación? Que quienes consumieron el chocolate del 85 % experimentaron una reducción significativa de los sentimientos de angustia emocional, en comparación con quienes solo tomaron chocolate negro del 70 % y el grupo de control. Este resultado podría deberse a los efectos positivos que el chocolate del 85 % tiene en la flora intestinal.
Aparte de su capacidad para favorecer la salud y la diversidad de la flora intestinal, el cacao puede ser beneficioso para el estado de ánimo porque es una fuente rica en polifenoles (compuestos beneficiosos naturales que se encuentran en las plantas). Los polifenoles tienen propiedades antioxidantes que pueden influir en el estado de ánimo reduciendo la inflamación, que se ha relacionado con la depresión.
Un amplio estudio epidemiológico, publicado en 2018 en la revista Molecules, sugirió que quienes seguían una dieta con altas cantidades de polifenoles experimentaban una reducción de los síntomas depresivos. Una posible razón podría ser que el consumo de chocolate negro reduce los niveles de cortisol. La reducción de los niveles de esta hormona del estrés puede, a su vez, ayudar a minimizar los síntomas de ansiedad y depresión.
3.Puede ayudar a equilibrar los niveles de azúcar en sangre
Sugerir que se puede mejorar el control del azúcar en sangre comiendo chocolate puede parecer contradictorio, pero esa es la idea. Sin embargo, antes de ir corriendo al supermercado a comprar chocolate en nombre de la salud, recuerda que la mayoría de tabletas de chocolate son altas en azúcar y bajas en polifenoles y, por tanto, no te ayudarán a regular el azúcar en sangre.
Las investigaciones sobre si el chocolate negro ayuda a equilibrar el azúcar en sangre son poco concluyentes y es necesario realizar más estudios; no obstante, parece que el hecho de que el chocolate negro contenga polifenoles puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Si te preocupan tus niveles de azúcar en sangre, tomar chocolate negro, en el peor de los casos, no afectará a los niveles de insulina en ayunas en comparación con un chocolate con menos porcentaje de cacao.
Por ejemplo, cuando los niveles de insulina son siempre elevados, las células se pueden volver resistentes a la insulina haciendo que ya no sean capaces de absorber la glucosa de la sangre. La resistencia a la insulina puede provocar diversas enfermedades crónicas, por eso controlar los niveles de insulina es importante para el bienestar general.
La conclusión
En resumen, disfrutar del chocolate en cualquiera de sus formas es posible en una dieta equilibrada. Elegir un chocolate negro (preferiblemente uno que tenga al menos un 80 % de cacao) puede ofrecer ciertos beneficios para la salud. Recuerda que llevar una dieta que incluya frutas, verduras, proteínas, grasas saludables y fibra, así como hacer ejercicio y mantener buenos hábitos de sueño, son prácticas fundamentales para aumentar la esperanza de vida.
Texto: Sydney Greene, máster en Ciencias, dietista y nutricionista.