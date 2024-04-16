3 beneficios del chocolate negro para la salud según nutricionistas

Si alguna vez has echado mano del chocolate cuando necesitabas sentirte mejor, debes saber que esto es algo muy común. Aunque el sabor dulce y la exquisita textura de esta delicia pueden ser las principales razones por las que te sientes mejor después de disfrutarla, también hay razones científicas fundadas que explican por qué el chocolate negro mejora el estado de ánimo.

Veamos, por ejemplo, un análisis de control aleatorizado (publicado en 2022 en la revista Journal of Nutritional Biochemistry) que estudió el efecto del chocolate negro en el estado de ánimo de personas adultas sanas de entre 20 y 30 años. Quienes participaron en el estudio consumieron 30 gramos diarios de chocolate negro con un 85 % o un 70 % de cacao durante tres semanas. El grupo de control no tomó chocolate negro.

Como contexto, 30 gramos de chocolate es aproximadamente un tercio de una tableta de chocolate clásica. ¿Qué descubrieron en la investigación? Que quienes consumieron el chocolate del 85 % experimentaron una reducción significativa de los sentimientos de angustia emocional, en comparación con quienes solo tomaron chocolate negro del 70 % y el grupo de control. Este resultado podría deberse a los efectos positivos que el chocolate del 85 % tiene en la flora intestinal.

Aparte de su capacidad para favorecer la salud y la diversidad de la flora intestinal, el cacao puede ser beneficioso para el estado de ánimo porque es una fuente rica en polifenoles (compuestos beneficiosos naturales que se encuentran en las plantas). Los polifenoles tienen propiedades antioxidantes que pueden influir en el estado de ánimo reduciendo la inflamación, que se ha relacionado con la depresión.

Un amplio estudio epidemiológico, publicado en 2018 en la revista Molecules, sugirió que quienes seguían una dieta con altas cantidades de polifenoles experimentaban una reducción de los síntomas depresivos. Una posible razón podría ser que el consumo de chocolate negro reduce los niveles de cortisol. La reducción de los niveles de esta hormona del estrés puede, a su vez, ayudar a minimizar los síntomas de ansiedad y depresión.