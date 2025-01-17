3 beneficios de llevar gafas para luz azul

De acuerdo con Tsai, la luz azul artificial de los dispositivos electrónicos podría provocar dolores de cabeza, problemas de enfoque y fotosensibilidad.

"Normalmente, al aire libre solemos llevar gafas de sol para reducir este efecto, ya que la luz solar también emite luz azul", explica la experta. "Sin embargo, en interiores, los ojos siguen expuestos a la luz azul de las pantallas, lo que los hace más sensibles a la luz".

Pero es posible que las gafas para luz azul no ayuden a remediar la fatiga visual causada por los dispositivos digitales. Según un estudio aleatorizado y controlado publicado en 2021 en la revista American Journal of Ophthalmology, las gafas para luz azul no parecían ayudar a prevenir ni aliviar los síntomas de fatiga ocular tras 2 horas utilizando el ordenador.

"A veces, la gente piensa que la causa de la fatiga visual y el síndrome visual informático es la luz azul, pero no es así", afirma Boxer Wachler. "La causa de esas afecciones es la excesiva cantidad de tiempo que se pasa con los aparatos electrónicos, porque enfocar algo de cerca durante mucho rato hace que los ojos parpadeen un 30 % menos de lo normal".

Por tanto, aunque la luz azul no es la única responsable de la fatiga visual digital, los filtros de luz azul pueden ayudar a reducir los síntomas relacionados con la sensibilidad a la luz.