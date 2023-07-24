5 ejercicios para mejorar la postura según especialistas

Los expertos están de acuerdo: tener una buena postura es fundamental para la salud de la espalda. Aunque está bien recordarte que debes sentarte con el cuerpo erguido y evitar encorvarte durante el día, hay muchos ejercicios que pueden ayudarte a mejorar tu postura y que son aptos para todo el mundo.

Darren Tomasso es Nike Trainer de Nike Well Collective, especialista en mejora de rendimiento con certificación de la NASM y entrenador de running certificado por la USATF. Él nos explica que nuestros tejidos y músculos se adaptan a las posturas a las que los acostumbramos. Si pasamos la mayor parte del día ante el ordenador, nuestros cuerpos se acomodan a esa postura: a tener los hombros redondeados y encogidos, la cabeza hacia delante, la pelvis rotada y la columna comprimida.

Tomasso añade que el cambio en la postura física puede provocar un desequilibrio muscular. Esto puede debilitar grupos musculares concretos, limitar el rango de movimiento e incluso causar dolor o incomodidad al hacer actividades diarias y entrenar.

Por estos motivos, te recomendamos añadir a tu rutina los siguientes ejercicios. Cada uno está pensado para una zona diferente del cuerpo, así que, si puedes, intenta hacerlos todos.