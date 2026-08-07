Fundamentos de Nike ACG

Fundamentos de ACG
Tenemos un proceso: antes de crear algo, buscamos en qué inspirarnos. Queremos que descubras los principios de All Conditions Gear. ¿Quién sabe? Quizás aprendas algo, y eso está genial.
1. Diseños realizados, probados y confeccionados en el planeta Tierra. Para uso en exteriores.
ACG son las siglas de All Conditions Gear. Nuestro lema es "Diseños realizados, probados y confeccionados en el planeta Tierra. Para uso en exteriores". Tanto tú como la naturaleza estáis en el centro de todo lo que hacemos, y no importa si nunca has hecho senderismo o si ya tienes experiencia como guía de lo salvaje.
2. Lugares con historias
Cada temporada vamos a un lugar diferente y nos sumergimos en el entorno. Junglas, desiertos, volcanes o tundras: no hay sitio donde no vayamos a encontrar nuevas fuentes de inspiración.
3. La Tierra es nuestra musa
Nuestros productos están hechos en el planeta Tierra. Por eso, cuando salimos ahí fuera, mantenemos los ojos bien abiertos en busca de cosas que podrían servir de inspiración para nuestros diseños. Las caminatas por terrenos rocosos requieren de tracción, la humedad de la selva necesita una malla transpirable y las playas de arena negra dan luz a zapatillas resistentes al agua.
4. Pruebas de productos
¿Cómo conseguimos una equipación que cumpla con los estándares ACG? Antes de que te la pongas, la probamos en todo el planeta y en todas las condiciones. Nuestro logotipo es nuestro sello de aprobación.
5. Con materiales sostenibles
Cuando fabricamos nuestros productos, siempre tenemos en cuenta a la madre naturaleza. Buscamos constantemente formas de ser más sostenibles. Solo tenemos una Tierra, así que debemos cuidarla.
6. Para uso en exteriores
La filosofía de ACG está en armonía con la naturaleza. La Tierra no es algo que conquistar o domesticar, sino un lugar donde divertirse. Lo único que queda por hacer es salir a disfrutar de nuestro planeta. ¿A qué esperas?
Fundamentos de ACG
Tenemos un proceso: antes de crear algo, buscamos en qué inspirarnos. Queremos que descubras los principios de All Conditions Gear. ¿Quién sabe? Quizás aprendas algo, y eso está genial.
1. Diseños realizados, probados y confeccionados en el planeta Tierra. Para uso en exteriores.
ACG son las siglas de All Conditions Gear. Nuestro lema es "Diseños realizados, probados y confeccionados en el planeta Tierra. Para uso en exteriores". Tanto tú como la naturaleza estáis en el centro de todo lo que hacemos, y no importa si nunca has hecho senderismo o si ya tienes experiencia como guía de lo salvaje.
2. Lugares con historias
Cada temporada vamos a un lugar diferente y nos sumergimos en el entorno. Junglas, desiertos, volcanes o tundras: no hay sitio donde no vayamos a encontrar nuevas fuentes de inspiración.
3. La Tierra es nuestra musa
Nuestros productos están hechos en el planeta Tierra. Por eso, cuando salimos ahí fuera, mantenemos los ojos bien abiertos en busca de cosas que podrían servir de inspiración para nuestros diseños. Las caminatas por terrenos rocosos requieren de tracción, la humedad de la selva necesita una malla transpirable y las playas de arena negra dan luz a zapatillas resistentes al agua.
4. Pruebas de productos
¿Cómo conseguimos una equipación que cumpla con los estándares ACG? Antes de que te la pongas, la probamos en todo el planeta y en todas las condiciones. Nuestro logotipo es nuestro sello de aprobación.
5. Con materiales sostenibles
Cuando fabricamos nuestros productos, siempre tenemos en cuenta a la madre naturaleza. Buscamos constantemente formas de ser más sostenibles. Solo tenemos una Tierra, así que debemos cuidarla.
6. Para uso en exteriores
La filosofía de ACG está en armonía con la naturaleza. La Tierra no es algo que conquistar o domesticar, sino un lugar donde divertirse. Lo único que queda por hacer es salir a disfrutar de nuestro planeta. ¿A qué esperas?