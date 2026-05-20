Presentamos las Nike ACG Zegama Hike: severas con el camino, pero amables con tus pies

Las necesidades en constante evolución de quien practica deporte al aire libre fueron la base del diseño de las Zegama Hike, para satisfacer su necesidad de unas zapatillas de senderismo duraderas y protectoras que sean cómodas durante todo el día.

Para obtener la información más precisa a la hora de dar forma a la construcción y al diseño, ACG colaboró con atletas de todo el mundo para probar las Zegama Hike en condiciones reales en cuanto a durabilidad, rendimiento constante y ajuste. Las Zegama Hike se pusieron a prueba en caminatas de todo el día en lugares como Oregón y los Alpes suizos, así como en excursiones con clubs de running y atletas universitarios en varias ciudades.

Con la información obtenida en las pruebas, los desarrolladores perfeccionaron las Zegama Hike para el senderismo, añadiendo espacio adicional en el antepié y la puntera para ofrecer comodidad durante todo el día. Para garantizar una sensación de amortiguación y reactividad superiores, los desarrolladores incluyeron una base de espuma apilada.

Además, estas botas de senderismo de alto rendimiento cuentan con el mejor sistema de ajuste de su categoría para ofrecer una mayor estabilidad y seguridad que los usuarios pueden sentir con cada pisada, manteniendo el talón y el tobillo estables al subir y bajar pendientes.

Las Zegama Hike también se han diseñado pensando en la durabilidad. La parte superior incluye revestimientos de goma, punteras reforzadas y protectores en el talón, así como una polaina precisa en el tobillo, que ofrece una doble ventaja: evita que entre la suciedad del camino y te ayuda a mantener la comodidad y la sujeción durante horas. Además, la base más ancha de las zapatillas te ayuda a mantener la estabilidad y el control al descender. Estos cuidadosos añadidos al diseño te permiten moverte con facilidad y confianza por senderos empinados y rocosos, incluso mientras cargas con tu equipación.

En lo que respecta a la durabilidad, quizás la característica más interesante de las Zegama Hike sea su Vibram® Megagrip, que proporciona una tracción mejorada en cualquier tipo de superficie, húmeda o seca, para que disfrutes de una tranquilidad en la que puedes confiar.

En cuanto al estilo, las Zegama Hike rompen con la típica bota de montaña, gracias a un estilo atrevido, potenciado por los logotipos exclusivos de ACG. Las Nike Zegama Hike se lanzarán en color verde menta en julio de 2026 en AllConditionsGear.com y en tiendas seleccionadas.