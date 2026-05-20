Presentamos las Nike ACG Zegama Hike: severas con el camino, pero amables con tus pies

Presentamos las Nike ACG Zegama Hike: unas botas de senderismo ligeras y de alto rendimiento
Novedades sobre productos
Duraderas y protectoras, pero con la misma capacidad de respuesta y ligereza que tus zapatillas de running favoritas, las ACG Zegama Hike combinan lo mejor de ambos mundos.
- Las ACG Zegama Hike establecen un nuevo estándar para las zapatillas de senderismo moderno, ya que no solo son duraderas, cómodas y con una buena sujeción, sino que también son ligeras y reactivas.
- Las Zegama Hike se han desarrollado específicamente para atletas que practican deporte al aire libre y desean unas zapatillas de senderismo más ligeras, cómodas y que ofrezcan una mayor protección para largas caminatas en cualquier estación o condición meteorológica.
- Las Nike Zegama Hike se han desarrollado con innovadoras tecnologías de rendimiento, desde la construcción de espuma apilada y un sistema de ajuste insuperable hasta su suela exterior Vibram® Megagrip para una tracción fiable en todas las superficies.
- Las Nike ACG Zegama Hike se lanzarán en julio de 2026 en AllConditionsGear.com y en tiendas seleccionadas.
Si te encanta la sensación de ligereza y la capacidad de respuesta de las resistentes Nike ACG Zegama para practicar trail running, pero necesitas unas zapatillas específicas para hacer senderismo, ha llegado el momento. All Conditions Gear (ACG) lanza las Zegama Hike, unas botas de senderismo de alto rendimiento que parecen unas zapatillas de running ligeras y que seguramente se convertirán en tus favoritas para los largos días en los senderos.
Las Zegama Hike, que incorporan la innovadora tecnología de rendimiento de ACG para zapatillas de senderismo, hacen que quienes las llevan se sientan protegidos y estables independientemente de la superficie, las condiciones meteorológicas o los obstáculos que encuentren. Al mismo tiempo, las zapatillas también son ligeras y cómodas para caminatas exigentes de todo el día, lo que demuestra que unas zapatillas de senderismo no tienen por qué ser pesadas y voluminosas.
"Las Zegama Hike son revolucionarias con toda la razón, ya que llevan lo mejor de la innovación de Nike al senderismo y ofrecen un sistema integral que se centra en las necesidades del atleta", afirma Brenden McAleese, director de zapatillas de ACG. "ACG hace lo que mejor se le da a la marca: crear equipación técnica con la magia exclusiva de ACG".
Detalles del diseño innovador de las Zegama Hike
Las necesidades en constante evolución de quien practica deporte al aire libre fueron la base del diseño de las Zegama Hike, para satisfacer su necesidad de unas zapatillas de senderismo duraderas y protectoras que sean cómodas durante todo el día.
Para obtener la información más precisa a la hora de dar forma a la construcción y al diseño, ACG colaboró con atletas de todo el mundo para probar las Zegama Hike en condiciones reales en cuanto a durabilidad, rendimiento constante y ajuste. Las Zegama Hike se pusieron a prueba en caminatas de todo el día en lugares como Oregón y los Alpes suizos, así como en excursiones con clubs de running y atletas universitarios en varias ciudades.
Con la información obtenida en las pruebas, los desarrolladores perfeccionaron las Zegama Hike para el senderismo, añadiendo espacio adicional en el antepié y la puntera para ofrecer comodidad durante todo el día. Para garantizar una sensación de amortiguación y reactividad superiores, los desarrolladores incluyeron una base de espuma apilada.
Además, estas botas de senderismo de alto rendimiento cuentan con el mejor sistema de ajuste de su categoría para ofrecer una mayor estabilidad y seguridad que los usuarios pueden sentir con cada pisada, manteniendo el talón y el tobillo estables al subir y bajar pendientes.
Las Zegama Hike también se han diseñado pensando en la durabilidad. La parte superior incluye revestimientos de goma, punteras reforzadas y protectores en el talón, así como una polaina precisa en el tobillo, que ofrece una doble ventaja: evita que entre la suciedad del camino y te ayuda a mantener la comodidad y la sujeción durante horas. Además, la base más ancha de las zapatillas te ayuda a mantener la estabilidad y el control al descender. Estos cuidadosos añadidos al diseño te permiten moverte con facilidad y confianza por senderos empinados y rocosos, incluso mientras cargas con tu equipación.
En lo que respecta a la durabilidad, quizás la característica más interesante de las Zegama Hike sea su Vibram® Megagrip, que proporciona una tracción mejorada en cualquier tipo de superficie, húmeda o seca, para que disfrutes de una tranquilidad en la que puedes confiar.
En cuanto al estilo, las Zegama Hike rompen con la típica bota de montaña, gracias a un estilo atrevido, potenciado por los logotipos exclusivos de ACG. Las Nike Zegama Hike se lanzarán en color verde menta en julio de 2026 en AllConditionsGear.com y en tiendas seleccionadas.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las Nike ACG Zegama Hike?
Las Nike ACG Zegama Hike son unas botas de senderismo ligeras y de alto rendimiento que son ultracómodas y reactivas. Desarrolladas específicamente para caminatas largas, las Zegama Hike combinan elementos de las zapatillas de running y de las botas de montaña. El resultado son unas zapatillas de senderismo duraderas, estables y protectoras que ofrecen comodidad durante todo el día sin añadir volumen.
¿Cuándo salen a la venta las Nike ACG Zegama Hike?
Las Nike ACG Zegama Hike se lanzarán en julio de 2026.
¿Dónde puedo comprar las Nike ACG Zegama Hike?
Las Nike ACG Zegama Hike se pueden comprar en AllConditionsGear.com y en tiendas seleccionadas.
¿Las Nike ACG Zegama Hike son adecuadas para caminatas largas?
Sí. Las Zegama Hike se han desarrollado para quienes practican deporte al aire libre y desean unas zapatillas de senderismo más ligeras, cómodas y que ofrezcan una mayor protección para largas caminatas en cualquier estación, región geográfica o condición meteorológica.
¿Qué diferencia hay entre las Zegama Hike y las Zegama Trail?
La diferencia entre las Zegama Hike y las Zegama Trail es que las Zegama Hike, aunque son aptas para running, se diseñaron para ofrecer comodidad en un día de senderismo, mientras que las Zegama Trail son unas zapatillas de trail running que hacen hincapié en la velocidad.
¿Cómo se probaron las Nike ACG Zegama Hike?
Las Nike ACG Zegama Hike las probaron senderistas y runners en regiones de todo el mundo, abarcando una gran variedad de condiciones reales a las que pueden enfrentarse los atletas que practican deporte al aire libre. Se evaluaron la durabilidad, el ajuste y la consistencia del rendimiento.