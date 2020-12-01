La manera más sencilla de comer de forma saludable
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Entrenamiento y nutrición
Una forma sencilla de comer de forma saludable
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Deja de buscar la dieta perfecta y empieza a dar pequeños pasos que te reportarán grandes mejoras.
Probablemente ya hayas oído la expresión "ningún entrenamiento arregla una mala dieta". Aunque esta frase se ha convertido en un cliché en el mundo del bienestar, no por ello deja de ser cierta. Para estar en buena forma física, tienes que comer bien.
Sin embargo, "comer bien" no significa "llevar siempre una dieta perfecta". Para tener éxito a largo plazo, la mejor estrategia es pensar en comer lo mejor que puedas en cada momento.
Uno de los motivos principales por los que la gente no consigue comer de manera más saludable es porque siguen una mentalidad de "perfección", afirma el dietista y entrenador de Precision Nutrition Brian St. Pierre. "Muy a menudo, sobre todo en enero, la gente adopta una mentalidad de todo o nada y sigue una dieta tan estricta que terminan abandonándola porque no es sostenible", añade St. Pierre.
"La opción inteligente: considerar la dieta como un proceso continuo".
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La opción inteligente: considerar la dieta como un proceso continuo. Esta mentalidad implica preguntarse cosas como: "¿Qué decisiones nutricionales puedo tomar para mejorar lo que estoy tomando ahora mismo?". Vuelve a hacerte la misma pregunta al día siguiente y al siguiente. Antes de que te des cuenta, tu dieta se habrá transformado enormemente", afirma St. Pierre. "Este tipo de cambios no se pueden hacer de un día para otro, pero si das pequeños pasos de manera progresiva, conseguirás realizar grandes cambios en tu nutrición. Se trata de incorporar la filosofía del cambio positivo a tu forma de comer. Es un estilo de vida".
Para que ese enfoque continuo funcione, tendrás que ver con sinceridad tus hábitos alimenticios y tu capacidad de cambio actual. "Lo importante es la vida real", afirma Krista Scott-Dixon, directora del programa de Precision Nutrition y educadora nutricional con casi 20 años de experiencia. "No estamos hablando de un universo futuro imaginario en el que lo tienes todo bajo control. Se trata de encontrar el elemento más pequeño posible que puedes cambiar ahora mismo para que el balón empiece a rodar en la dirección correcta".
"Tu primer paso podría ser algo tan simple como incluir una verdura en una de tus comidas diarias".
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Tu primer paso podría ser algo tan simple como incluir una verdura en una de tus comidas diarias. Cuando empieces a sentirte bien con esto, el siguiente paso podría ser pensar en un hábito poco saludable que tengas (como comer dulces de aperitivo) y reducirlo (si comes dulces tres veces por semana, prueba a comerlos solamente dos). Cuando estos dos pasos ya no te cuesten esfuerzo, piensa en otra pequeña mejora y luego en otra, y en otra. La idea es ceñirse a ese proceso de avance constante.
Ten en mente que seguro que flaquearás alguna vez. No pasa nada. "En este videojuego las vidas son infinitas: si hoy te sale mal, vuelve a intentarlo mañana", afirma Scott-Dixon. En lugar de obsesionarte y castigarte por no seguir la dieta, St. Pierre recomienda pensar en qué puedes cambiar de cara a la próxima vez: "Considera los contratiempos como información, no como un fracaso".
Y no te olvides de apuntar tus éxitos, dice Scott-Dixon. "Muy a menudo, la gente se centra en lo que sale mal, cuando quizás el 80 % ha salido bien. Utiliza esos éxitos como plantilla para crear un patrón", añade. Así conseguirás que aumente el número de victorias.
Conviértelo en un hábito: Sigue las pautas anteriores y añade un pequeño cambio positivo a tu dieta (como incluir una verdura en una comida). Asocia ese comportamiento a un hábito que ya tengas, como pensar en lo que vas a almorzar. La próxima vez que pienses "¿Qué voy a almorzar hoy?", piensa también: "Voy a incluir una verdura". Después, cuando de verdad incluyas esa verdura en la comida, no olvides felicitarte; así contribuirás a que se convierta en un hábito.