La manera más sencilla de comer de forma saludable

Tu primer paso podría ser algo tan simple como incluir una verdura en una de tus comidas diarias. Cuando empieces a sentirte bien con esto, el siguiente paso podría ser pensar en un hábito poco saludable que tengas (como comer dulces de aperitivo) y reducirlo (si comes dulces tres veces por semana, prueba a comerlos solamente dos). Cuando estos dos pasos ya no te cuesten esfuerzo, piensa en otra pequeña mejora y luego en otra, y en otra. La idea es ceñirse a ese proceso de avance constante.



Ten en mente que seguro que flaquearás alguna vez. No pasa nada. "En este videojuego las vidas son infinitas: si hoy te sale mal, vuelve a intentarlo mañana", afirma Scott-Dixon. En lugar de obsesionarte y castigarte por no seguir la dieta, St. Pierre recomienda pensar en qué puedes cambiar de cara a la próxima vez: "Considera los contratiempos como información, no como un fracaso".



Y no te olvides de apuntar tus éxitos, dice Scott-Dixon. "Muy a menudo, la gente se centra en lo que sale mal, cuando quizás el 80 % ha salido bien. Utiliza esos éxitos como plantilla para crear un patrón", añade. Así conseguirás que aumente el número de victorias.



Conviértelo en un hábito: Sigue las pautas anteriores y añade un pequeño cambio positivo a tu dieta (como incluir una verdura en una comida). Asocia ese comportamiento a un hábito que ya tengas, como pensar en lo que vas a almorzar. La próxima vez que pienses "¿Qué voy a almorzar hoy?", piensa también: "Voy a incluir una verdura". Después, cuando de verdad incluyas esa verdura en la comida, no olvides felicitarte; así contribuirás a que se convierta en un hábito.