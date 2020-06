Medita para dormir mejor

¿Te has acostado alguna vez y no has parado de dar vueltas porque no podías dejar de pensar? Esto se debe a que, tras un largo día de estímulos, el cuerpo debe pasar de un estado de sistema nervioso simpático a uno de sistema nervioso parasimpático, que es el estado ideal para descansar. La mejor forma de lograrlo es relajarse antes de acostarse para que no te cueste conciliar el sueño. Y una de las mejores formas de relajarse es meditar durante unos minutos.