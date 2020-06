Recupérate de la forma correcta para ti

El segundo factor para tener éxito en una actividad de recuperación es relajar la mente. La clave aquí es elegir una actividad que disfrutes de verdad, no solo porque se "suponga" que es un buen cuidado personal (#selfcare). "Si no te sientes bien mientras realizas la actividad, pero te sientes bien cuando termina, no habrá supuesto una gran recuperación para ti personalmente, porque no te habrá proporcionado descanso mental", dice Halson. "Pregúntate: ¿Esta actividad me relaja y me calma? Porque esa es una buena estrategia de recuperación". Si tienes problemas para calmar la mente, intenta escuchar un podcast sobre algún tema que te interese, dibuja o pasa un buen rato poniéndote al día con algún amigo por teléfono.



Si no encuentras las actividades de recuperación adecuadas para ti, empieza por probar diferentes formas de relajarte y observa si te aportan tranquilidad y si disfrutas de la actividad. Si no, busca otra opción hasta que encuentres lo que funciona para ti.



Conviértelo en un hábito: Te retamos a que te tomes el tiempo necesario para recuperarte de una manera que te resulte realmente relajante. ¿No sabes por dónde empezar? La sesión de yoga suave de la NTC con la Nike Master Trainer Alex Silver-Fagan es una de las favoritas de la comunidad porque dura menos de 20 minutos, pero es muy relajante y efectiva. Pruébala esta noche. Si lo tuyo es el yoga suave o prefieres buscar una estrategia de recuperación diferente, felicítate por darle a tu cuerpo y tu mente un merecido descanso.