9 wichtige Tipps für das Marathon-Training für neue Läufer:innen

Wie sagte Benjamin Franklin so schön? "Wenn wir uns nicht vorbereiten, bereiten wir uns auf das Scheitern vor." Dieser Satz scheint etwas hart, aber er beinhaltet ein Körnchen Wahrheit, insbesondere in Bezug auf körperliche Herausforderungen, wie das Training für einen Marathon.

Aber das Scheitern ist subjektiv. Das Wichtigste ist, dass du deinen persönlichen größtmöglichen Erfolg anstrebst. Dazu gehört, Verletzungen zu vermeiden oder während des gesamten Trainingszyklus gut auf deinen Körper zu achten und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Zu den ersten beiden Punkten zählt auch die richtige Ernährung. Und natürlich geht es beim Training und dem Wettkampf auch um Spaß.

Wenn du Zeit dafür hast, empfiehlt Joe DiNito, Gründer von Orchard Street Runners, "Hansons: Marathon Method" zu lesen, weil es "Anfänger:innen durch das Training für einen Marathon führt". Darüber hinaus ist für ihn das Buch super geeignet, um alles über die Physiologie, Ernährung und Regeneration in Zusammenhang mit dem Training für einen Marathon zu erfahren.

Laut Raj Hathiramani, RRCA- und USA Track and Field Level 1-zertifizierter Laufcoach, berücksichtigt der optimale Trainingsplan für einen Marathon, ob du schon gelaufen bist, dein derzeitiges Fitnesslevel, Verletzungen und Krankheiten, Lebensumstände (z. B. wie stressig dein Beruf ist) sowie deine Marathonziele.

"Für Anfänger:innen ist eine wöchentliche Kombination aus Lauf-Workouts empfehlenswert – einfache Läufe, ein Long Run und ein Intervall- oder Tempolauf sowie regelmäßiges Krafttraining und im Optimalfall auch Cross-Training", so Hathiramani. Deine Distanz solltest du langsam steigern, und zwar um nicht mehr als 10 bis 15 Prozent pro Woche, so Hathiramani weiter. Außerdem solltest du es vermeiden, sehr intensive Workouts direkt hintereinander zu absolvieren, damit du dich nicht überlastest oder verletzt.