Schulanfang

(1222)
Nike Club Rules
Nike Club Rules Oxford-Longsleeve-Oberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Club Rules
Oxford-Longsleeve-Oberteil (Herren)
99,99 €
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Herren-Tennishose
NikeCourt Heritage
Herren-Tennishose
64,99 €
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Herrenschuh
Nike Tennis Classic
Herrenschuh
89,99 €
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Herrenschuh
Nike P-6000 SE
Herrenschuh
119,99 €
Back to School
Back to School
Kinder
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Schuh (Herren)
Nike Air Max 90
Schuh (Herren)
149,99 €
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Schuh (ältere Kinder)
+3
Nike Air Force 1
Schuh (ältere Kinder)
99,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Air Max Plus
Schuh (ältere Kinder)
144,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (ältere Kinder)
89,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
+3
Nike Air Max Moto 2K
Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
129,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
Nike Air Max Plus
Schuh (Herren)
189,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh
Nike P-6000
Schuh
119,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Skort für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Skort für ältere Kinder (Mädchen)
44,99 €
Nike Air Rift
Nike Air Rift Schuh (Damen)
Nike Air Rift
Schuh (Damen)
129,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
+2
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
79,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Schuh (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Court Borough Low Recraft
Schuh (ältere Kinder)
64,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herrenschuh
129,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
289,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Herrenschuh
119,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh
Bestseller
Nike P-6000
Schuh
119,99 €
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Max Plus 3
Herrenschuh
189,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Nike Mercurial Vapor 17 Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
269,99 €
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Jogger (Herren)
Bestseller
Nike Tech
Fleece-Jogger (Herren)
99,99 €
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Bestseller
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
119,99 €
Nike Sportswear PrimaLoft®
Nike Sportswear PrimaLoft® Puffer-Jacke mit Therma-FIT-Technologie und lockerer Passform (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear PrimaLoft®
Puffer-Jacke mit Therma-FIT-Technologie und lockerer Passform (Herren)
149,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
+2
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (Damen)
119,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
+6
Recyclingmaterialien
Nike V5 RNR
Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
89,99 €
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Damenschuh
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Damenschuh
119,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Damenschuh
Nike Air Max 90
Damenschuh
159,99 €
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
69,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Sweatshirt (Damen)
+1
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Sweatshirt (Damen)
59,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
44,99 €
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
44,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
64,99 €
Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
39,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-T-Shirt
Nike Sportswear Club
Herren-T-Shirt
24,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness-T-Shirt für Herren
+1
Bestseller
Nike Dri-FIT
Fitness-T-Shirt für Herren
32,99 €
NikeCourt Dri-FIT
NikeCourt Dri-FIT Tennis-Poloshirt für Herren
Recyclingmaterialien
NikeCourt Dri-FIT
Tennis-Poloshirt für Herren
44,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
69,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
59,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Crossbody-Tasche (4 l)
27,99 €
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
37,99 €
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
37,99 €
Nike Premium
Nike Premium Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike Premium
Rucksack (21 l)
47,99 €
Nike Premium
Nike Premium Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Premium
Crossbody-Tasche (4 l)
32,99 €
Nike Commute
Nike Commute Umhängetasche (8 l)
Recyclingmaterialien
Nike Commute
Umhängetasche (8 l)
49,99 €
Nike Everyday Plus „Rift“
Nike Everyday Plus „Rift“ Leichte Knöchelsocken mit geteilten Zehen
Nike Everyday Plus „Rift“
Leichte Knöchelsocken mit geteilten Zehen
15,99 €
Nike Everyday Plus „Rift“
Nike Everyday Plus „Rift“ Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
Nike Everyday Plus „Rift“
Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
15,99 €
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Rucksack (26 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear RPM
Rucksack (26 l)
94,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
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Bestseller
Nike P-6000
Schuh (Damen)
119,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
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Nike V5 RNR
Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
89,99 €
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Damenschuh
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Damenschuh
119,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Damenschuh
Nike Air Max 90
Damenschuh
159,99 €
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
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Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
69,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Sweatshirt (Damen)
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Sweatshirt (Damen)
59,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
44,99 €
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
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Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
44,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
64,99 €
Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
39,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-T-Shirt
Nike Sportswear Club
Herren-T-Shirt
24,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness-T-Shirt für Herren
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Nike Dri-FIT
Fitness-T-Shirt für Herren
32,99 €
NikeCourt Dri-FIT
NikeCourt Dri-FIT Tennis-Poloshirt für Herren
Recyclingmaterialien
NikeCourt Dri-FIT
Tennis-Poloshirt für Herren
44,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
69,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
59,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Crossbody-Tasche (4 l)
27,99 €
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
37,99 €
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
37,99 €
Nike Premium
Nike Premium Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike Premium
Rucksack (21 l)
47,99 €
Nike Premium
Nike Premium Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Premium
Crossbody-Tasche (4 l)
32,99 €
Nike Commute
Nike Commute Umhängetasche (8 l)
Recyclingmaterialien
Nike Commute
Umhängetasche (8 l)
49,99 €
Nike Everyday Plus „Rift“
Nike Everyday Plus „Rift“ Leichte Knöchelsocken mit geteilten Zehen
Nike Everyday Plus „Rift“
Leichte Knöchelsocken mit geteilten Zehen
15,99 €
Nike Everyday Plus „Rift“
Nike Everyday Plus „Rift“ Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
Nike Everyday Plus „Rift“
Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
15,99 €
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Rucksack (26 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear RPM
Rucksack (26 l)
94,99 €

Der Schulanfang steht vor der Tür: begeistere junge Sportler:innen

Egal, welche Ziele sich Kids für das neue Schuljahr setzen: Mit der richtigen Ausrüstung sind sie bereit, jeden Tag ihr Bestes zu geben. Entdecke unsere strapazierfähige Kleidung für den Sportunterricht aus hochwertigen, langlebigen Materialien – ideal für aktive Kinder. Viele Teile sind mit der Nike Dri-FIT Technologie ausgestattet, die Schweiß von der Haut ableitet und für ein angenehm trockenes Tragegefühl sorgt. Atmungsaktive Stoffe bieten zusätzlich optimale Luftzirkulation, damit die Kleinen auch bei Bewegung kühl und fokussiert bleiben.


Praktisch, stylish, perfekt für junge Athlet:innen


Ob Schulstart oder Vereinstraining: Unsere praktischen Modelle bringen Ordnung ins Abenteuer. Unsere Rucksäcke sind so konzipiert, dass sie perfekt auf Kinderschultern sitzen. Breite, gepolsterte Träger sorgen für angenehmen Tragekomfort und verteilen das Gewicht gleichmäßig. Innen schaffen nützliche Fächer und Reißverschlusstaschen die nötige Organisation. Für den Sportunterricht oder den Weg zum Training findest du außerdem geräumige Sporttaschen oder Rucksäcke mit Kordelzug – perfekt, um Ausrüstung oder schmutzige Wäsche zu verstauen.


Guter Support fängt bei den Füßen an


Wachsende Gelenke und Muskeln werden beim Sport stark beansprucht – unabhängig von der Disziplin. Um deinen Nachwuchsstar zu unterstützen, bieten unsere Schuhe für den Schulanfang genau den richtigen Schutz: mit weicher Schaumstoffpolsterung, die Stöße abdämpft, Ermüdung reduziert und das Verletzungsrisiko senkt. Für extra Sprungkraft sorgen Modelle mit unseren legendären Air-Elementen – sie verleihen ein federndes, reaktionsfreudiges Laufgefühl und helfen, beim Training länger fit zu bleiben.


Robuste Kleidung für jedes Wetter


Wir bei Nike wissen: Junge Sportler:innen geben bei jedem Wetter alles. Deshalb gibt’s unsere Sportkleidung in verschiedenen Ärmel- und Beinlängen. Du suchst was für Wintertage? Unsere kuscheligen Trainingsanzüge halten auch bei Kälte schön warm. Für höhere Temperaturen findest du leichte Oberteile und Shorts, die atmungsaktiv sind und viel Bewegungsfreiheit bieten. Wenn es Zeit zum Entspannen ist, sind unsere Jogginghosen und Hoodies genau das Richtige. Die lockere Passform ist perfekt zum Überziehen über Baselayer. Einige Styles kommen sogar mit Brushback-Finish – für extra Wärme.


Ein praktischer Touch


Die Kids haben eine Kleiderordnung? Kein Ding. In unseren Must-haves für den Schulanfang findest du viele Teile in Schwarz, Weiß oder Marineblau – ideal für den Sportunterricht. Zahlreiche Modelle haben Stretch-Anteile, damit sich dein Nachwuchs frei bewegen kann, ob beim Beugen, Strecken oder Sprinten. Und fürs schnelle Waschen zwischendurch gibt es Oberteile und Shorts aus schnelltrocknenden Materialien. So ist alles im Nu wieder einsatzbereit.


Wir übernehmen Verantwortung


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft unseres Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Schulanfangs-Sachen von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Kleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.