Hoodies für Damen: Komfort trifft auf Wärme
Die Nike Hoodies und Sweatshirts sind die perfekten Begleiter für Outdoor-Sporteinheiten. Ob lockere Aufwärmübungen auf der Laufbahn oder schweißtreibende Übungen im Boot Camp – unsere Hoodies und Sweatshirts stehen dir treu zur Seite. Der Style kommt dabei natürlich nicht zu kurz: Dank einer großen Auswahl an Farben und Prints findest auch du deinen Lieblingslook.
Auf die Temperatur kommt es an
Auch Kälte kann dich nicht aufhalten: Mit unseren Fleece-Hoodies trotzt du selbst winterlichsten Bedingungen. Pullover aus Thermomaterialien halten die Körperwärme, sodass sie sich schnell angenehm warm anfühlen. Kapuzenpullover mit angerautem Innenfutter bieten gleich noch soften Schutz für Kopf und Ohren. Wenn du zu kalten Händen neigst, nimm unsere Hoodies mit Daumenloch in den Bündchen oder mit Kängurutasche – so bist du rundum vor Wind und Kälte geschützt.
Immer schön cool bleiben
In unserer Kollektion findest du auch Hoodies aus Dri-FIT und anderen schweißableitenden Materialien. So kannst du unkompliziert in dein Warm-up und Cool-down gehen. Recycelte und nachhaltige Stoffe sind gut für deinen ökologischen Fußabdruck und wenn du extra Bewegungsfreiheit brauchst, sind unsere Modelle mit Stretch genau dein Ding.
Der Style macht’s
Unsere Nike Sweatshirts machen nicht nur im Fitnessstudio eine gute Figur. Auffälliges Color-Blocking bringt neuen Wind in deinen Streetstyle, während halblange Reißverschlüsse und der ikonische Swoosh für Old-School-Vibes sorgen. Retromäßig bist du in Batik-Optik unterwegs, doch auch dezente Designs punkten stilvoll mit kontrastierenden Details.
Passt? Passt!
Ob weit oder schmal geschnitten, unsere Kollektion bietet für jeden Typ die richtige Passform. Relaxte Schnitte können einfach nach dem Training übergezogen werden. Körperbetonte Modelle lassen dir zum Beispiel bei Dehnübungen mehr Bewegungsfreiheit, ohne dich einzuengen. Sweatshirts mit Rippstrick an Bündchen und Saum bieten einen alltagstauglichen Look und halten zusätzlich schön warm.
Kleine, feine Details
In unserer Kollektion findest du immer wieder kleine Details, die deine Performance boosten. 3/4-Ärmel eignen sich vor allem bei wechselhaften Wetterbedingungen. Mit einem Kordelzug am Saum kannst du deinen Look individualisieren und für extra Wärme sorgen. Geometrische Strickeinsätze schaffen Textur, während versteckte Reißverschlüsse an den Ärmeln zusätzliche Abkühlung versprechen. Metallic-Details sehen einfach stylish aus, wenn du nicht nur mit deiner Performance glänzen möchtest.
Der richtige Hoodie für dich
Wir haben unsere Kollektion bewusst offen gestaltet, denn Hoodies und Sweatshirts trägt man eben nicht nur zu einer bestimmten Sportart. Auf dem Weg ins Fitnessstudio magst du dich vielleicht lieber in einen relaxten Boyfriend-Style kuscheln. Bei warmem Wetter bist du mit einem Pullover aus leichtem French Terry gut ausgerüstet. Crop-Varianten mit verschiedenen Texturen bieten das ganz Jahr über maximalen Komfort. Vielleicht magst du es aber auch etwas verspielter und greifst zu Modellen mit Kängurutasche oder Raglanärmeln. Egal, für welchen Style du dich entscheidest: Unsere Nike Hoodies und Sweatshirts helfen dir dabei, deine Trainingsziele zu erreichen.