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Hoodies & Sweatshirts für Damen

Studio Fleece

Studio Fleece

Engineered Softness. Drei Stoffgewichte. Zwei Fits. Jeder Look ein Win.

24.7 ImpossiblySoft

24.7 ImpossiblySoft

Für täglichen Komfort mit Premium-Vibe

Studio Fleece

Studio Fleece

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24.7 ImpossiblySoft

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Für täglichen Komfort mit Premium-Vibe

Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
+3
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
69,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Sweatshirt (Damen)
+3
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Sweatshirt (Damen)
59,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
+2
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
64,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
64,99 €
Studio Fleece
Studio Fleece
Vielseitige Go-tos für jeden Tag.
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Hoodie (Damen)
+2
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Hoodie (Damen)
64,99 €
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Bestseller
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
69,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
+1
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
94,99 €
Nike Pro
Nike Pro Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
89,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Hoodie (Damen)
Nike Pregame Fleece
Oversize-Hoodie (Damen)
109,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
64,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hoodie (Damen)
89,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Damen-Rundhalsshirt
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Damen-Rundhalsshirt
69,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Track-Jacket (Damen)
Nike Pregame Fleece
Oversize-Track-Jacket (Damen)
119,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
99,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
69,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Hoodie für Damen
Nike Pregame Fleece
Oversize-Hoodie für Damen
109,99 €
NOCTA
NOCTA CS Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
NOCTA
CS Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
79,99 €
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Tuff Fleece"
Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Damen)
114,99 €
Nike
Nike Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
Nike
Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
74,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Weite Weste (Damen)
Nike Pregame Fleece
Weite Weste (Damen)
94,99 €
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Oversize-Basketball-Hoodie für Damen
Nike Phoenix Fleece
Oversize-Basketball-Hoodie für Damen
99,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Hoodie (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Brooklyn
Hoodie (Damen)
64,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für Damen
Jordan Brooklyn
Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für Damen
59,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Damen-Rundhalsshirt
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Damen-Rundhalsshirt
64,99 €
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
134,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
74,99 €
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Fleece-Tennis-Weste (Damen)
NikeCourt Court Collection
Fleece-Tennis-Weste (Damen)
89,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Top mit verkürztem Schnitt (Damen)
Nike Pregame Fleece
Oversize-Top mit verkürztem Schnitt (Damen)
69,99 €
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
134,99 €
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Hoodie
Nike ACG "Tuff Fleece"
Hoodie
114,99 €
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Damen-Oberteil mit Halbreißverschluss
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Tree
Damen-Oberteil mit Halbreißverschluss
129,99 €
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
134,99 €
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Rundhalsshirt
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Tree
Rundhalsshirt
119,99 €
WNBA All-Star Weekend
WNBA All-Star Weekend Nike Basketball-Hoodie
WNBA All-Star Weekend
Nike Basketball-Hoodie
89,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Tunika mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Tunika mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
99,99 €
Nike SB
Nike SB Fleece-Skateboard-Hoodie
Nike SB
Fleece-Skateboard-Hoodie
74,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Hoodie (Herren)
KD x NOCTA
Nike Hoodie (Herren)
129,99 €
WNBA-Legenden
WNBA-Legenden Nike Basketball Jersey Fleece-Pullover Hoodie
WNBA-Legenden
Nike Basketball Jersey Fleece-Pullover Hoodie
89,99 €
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Dri-FIT Golfoberteil aus Fleece (Damen)
Nike Fairway Fresh
Dri-FIT Golfoberteil aus Fleece (Damen)
69,99 €
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Therma-FIT-ADV-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Canwell Glacier
Therma-FIT-ADV-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
199,99 €
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Weste mit Print
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Wolf Tree"
Weste mit Print
109,99 €
NikeSKIMS dehnbares Strickmaterial
NikeSKIMS dehnbares Strickmaterial Baby-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
Bestseller
NikeSKIMS dehnbares Strickmaterial
Baby-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
109,99 €
NOCTA
NOCTA Fleece CS Hoodie 2
NOCTA
Fleece CS Hoodie 2
119,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear
Damenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
139,99 €
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Tree
Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
119,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Lockeres Poloshirt für Damen
Nike Pregame Fleece
Lockeres Poloshirt für Damen
79,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Crewneck mit Grafik (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Crewneck mit Grafik (Damen)
89,99 €
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Longsleeve-Fleece-Tennisoberteil (Damen)
NikeCourt Court Collection
Longsleeve-Fleece-Tennisoberteil (Damen)
99,99 €

Hoodies für Damen: Komfort trifft auf Wärme

Die Nike Hoodies und Sweatshirts sind die perfekten Begleiter für Outdoor-Sporteinheiten. Ob lockere Aufwärmübungen auf der Laufbahn oder schweißtreibende Übungen im Boot Camp – unsere Hoodies und Sweatshirts stehen dir treu zur Seite. Der Style kommt dabei natürlich nicht zu kurz: Dank einer großen Auswahl an Farben und Prints findest auch du deinen Lieblingslook.

Auf die Temperatur kommt es an

Auch Kälte kann dich nicht aufhalten: Mit unseren Fleece-Hoodies trotzt du selbst winterlichsten Bedingungen. Pullover aus Thermomaterialien halten die Körperwärme, sodass sie sich schnell angenehm warm anfühlen. Kapuzenpullover mit angerautem Innenfutter bieten gleich noch soften Schutz für Kopf und Ohren. Wenn du zu kalten Händen neigst, nimm unsere Hoodies mit Daumenloch in den Bündchen oder mit Kängurutasche – so bist du rundum vor Wind und Kälte geschützt.

Immer schön cool bleiben

In unserer Kollektion findest du auch Hoodies aus Dri-FIT und anderen schweißableitenden Materialien. So kannst du unkompliziert in dein Warm-up und Cool-down gehen. Recycelte und nachhaltige Stoffe sind gut für deinen ökologischen Fußabdruck und wenn du extra Bewegungsfreiheit brauchst, sind unsere Modelle mit Stretch genau dein Ding.

Der Style macht’s

Unsere Nike Sweatshirts machen nicht nur im Fitnessstudio eine gute Figur. Auffälliges Color-Blocking bringt neuen Wind in deinen Streetstyle, während halblange Reißverschlüsse und der ikonische Swoosh für Old-School-Vibes sorgen. Retromäßig bist du in Batik-Optik unterwegs, doch auch dezente Designs punkten stilvoll mit kontrastierenden Details.

Passt? Passt!

Ob weit oder schmal geschnitten, unsere Kollektion bietet für jeden Typ die richtige Passform. Relaxte Schnitte können einfach nach dem Training übergezogen werden. Körperbetonte Modelle lassen dir zum Beispiel bei Dehnübungen mehr Bewegungsfreiheit, ohne dich einzuengen. Sweatshirts mit Rippstrick an Bündchen und Saum bieten einen alltagstauglichen Look und halten zusätzlich schön warm.

Kleine, feine Details

In unserer Kollektion findest du immer wieder kleine Details, die deine Performance boosten. 3/4-Ärmel eignen sich vor allem bei wechselhaften Wetterbedingungen. Mit einem Kordelzug am Saum kannst du deinen Look individualisieren und für extra Wärme sorgen. Geometrische Strickeinsätze schaffen Textur, während versteckte Reißverschlüsse an den Ärmeln zusätzliche Abkühlung versprechen. Metallic-Details sehen einfach stylish aus, wenn du nicht nur mit deiner Performance glänzen möchtest.

Der richtige Hoodie für dich

Wir haben unsere Kollektion bewusst offen gestaltet, denn Hoodies und Sweatshirts trägt man eben nicht nur zu einer bestimmten Sportart. Auf dem Weg ins Fitnessstudio magst du dich vielleicht lieber in einen relaxten Boyfriend-Style kuscheln. Bei warmem Wetter bist du mit einem Pullover aus leichtem French Terry gut ausgerüstet. Crop-Varianten mit verschiedenen Texturen bieten das ganz Jahr über maximalen Komfort. Vielleicht magst du es aber auch etwas verspielter und greifst zu Modellen mit Kängurutasche oder Raglanärmeln. Egal, für welchen Style du dich entscheidest: Unsere Nike Hoodies und Sweatshirts helfen dir dabei, deine Trainingsziele zu erreichen.