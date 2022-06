So kannst du laut Expert:innen ohne Verletzungsgefahr längere Strecken laufen

Du fühlst dich schlapp vom Fünf-Meilen-Lauf, bei dem du vorgestern alles gegeben hast. Auf deinem Trainingsplan steht aber für heute ein Sechs-Meilen-Lauf an. Was machst du jetzt? Zu wissen, bis zu welchem Grad an Beschwerden du dich weiter anstrengen kannst und wann du es lieber ruhig angehen lässt, ist laut Kate Ayoub, D.P.T., Health Coach bei Own Your Movement in Washington D.C., langfristig Teil der Reise beim Laufen.

"Der Fortschritt ist nicht linear und deine Leistung und Regeneration werden nicht immer strikt einem Trainingsplan folgen", erklärt sie. Auch wenn es hilfreich ist, für dein Training vorab einen Rahmen festzulegen, beispielsweise einen Kalender mit angestrebtem Laufpensum pro Lauf oder Woche, ist es wichtig, diesen flexibel zu halten.

"Je mehr du auf deinen Körper und seine Signale achtest, umso besser wirst du als Athlet:in werden. Denn du kannst dich so anpassen, dass du die Leistung steigerst und das Verletzungsrisiko verringerst", fährt sie fort.

"Muskelkater lässt beispielsweise schnell wieder nach, wenn man sich bewegt. Versuch eine Meile entspannt zu joggen und wenn du dich gut dabei fühlst, jogge weiter", schlägt sie vor. Aber wenn der Muskelkater so arg ist, dass du im Alltag eingeschränkt bist oder du das Gefühl hast, dich zu sehr anstrengen zu müssen, um die erste Meile zu absolvieren, dann mach lieber etwas Crosstraining wie Dehnen, Schwimmen oder Yoga.

