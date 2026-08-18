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Taschen & Rucksäcke für Damen

(141)
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Rucksack (26 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear RPM
Rucksack (26 l)
94,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rucksack (33 l)
Recyclingmaterialien
Nike Varsity Elite
Rucksack (33 l)
79,99 €
Nike Air Sport 2
Nike Air Sport 2 Golftasche
Nike Air Sport 2
Golftasche
249,99 €
Nike Aura
Nike Aura Crossbody-Tasche (5 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Crossbody-Tasche (5 l)
34,99 €
Nike Aura
Nike Aura Rucksack (24 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Rucksack (24 l)
59,99 €
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
37,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tragetasche (22 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage 2.0
Tragetasche (22 l)
29,99 €
Nike Aura
Nike Aura Floral Crescent Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Floral Crescent Crossbody-Tasche (4 l)
39,99 €
Nike Aura
Nike Aura Crescent Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Crescent Crossbody-Tasche (4 l)
34,99 €
Nike Gym Club
Nike Gym Club Trainingstasche (24 l)
Bestseller
Nike Gym Club
Trainingstasche (24 l)
47,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Trainingstasche (XS, 24 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Trainingstasche (XS, 24 l)
34,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche 2.0 (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Crossbody-Tasche 2.0 (4 l)
27,99 €
Nike Premium
Nike Premium Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike Premium
Rucksack (21 l)
47,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Trainingstasche (klein, 40 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Trainingstasche (klein, 40 l)
39,99 €
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage Sweep
Rucksack (25 l)
49,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Rucksack (Medium, 24 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Rucksack (Medium, 24 l)
44,99 €
Nike Aura
Nike Aura Crossbody-Tasche mit Blumenmuster (5 l)
Nike Aura
Crossbody-Tasche mit Blumenmuster (5 l)
39,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (1 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Crossbody-Tasche (1 l)
27,99 €
Nike Aura
Nike Aura Rucksack mit Blumenmuster (24 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Rucksack mit Blumenmuster (24 l)
64,99 €
Nike One
Nike One Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike One
Rucksack (25 l)
89,99 €
Nike Heritage Eugene
Nike Heritage Eugene Tragetasche (63 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage Eugene
Tragetasche (63 l)
64,99 €
Nike
Nike Schmale Lauf-Hüfttasche 4.0
Frisch eingetroffen
Nike
Schmale Lauf-Hüfttasche 4.0
27,99 €
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage Sweep
Rucksack (25 l)
47,99 €
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
37,99 €
Nike Hayward Patrol
Nike Hayward Patrol Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Hayward Patrol
Crossbody-Tasche (4 l)
44,99 €
Nike Heritage Premium
Nike Heritage Premium Crossbody-Tasche (3 l)
Nike Heritage Premium
Crossbody-Tasche (3 l)
49,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tasche mit Kordelzug (12 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage 2.0
Tasche mit Kordelzug (12 l)
22,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Hüfttasche (Damen)
Bestseller
NikeSKIMS
Hüfttasche (Damen)
59,99 €
Nike Aura
Nike Aura Crossbody-Tasche (2 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Crossbody-Tasche (2 l)
34,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Trainingstasche (Medium, 60 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Trainingstasche (Medium, 60 l)
44,99 €
FC Barcelona 25/26
FC Barcelona 25/26 Nike Heritage Rucksack Aop
Frisch eingetroffen
FC Barcelona 25/26
Nike Heritage Rucksack Aop
39,99 €
Nike Commute
Nike Commute Nike Tech Crossbody-Tasche (1 l)
Recyclingmaterialien
Nike Commute
Nike Tech Crossbody-Tasche (1 l)
29,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Schuhtasche
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Schuhtasche
19,99 €
Nike Utility Speed
Nike Utility Speed Rucksack (27 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Speed
Rucksack (27 l)
79,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sporttasche (Klein, 41 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Sporttasche (Klein, 41 l)
42,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Damen-Gürteltasche mit Gurtzeug
NikeSKIMS
Damen-Gürteltasche mit Gurtzeug
104,99 €
Jordan
Jordan Collectors Gym Sporttasche (45 l)
Jordan
Collectors Gym Sporttasche (45 l)
149,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Crossbody-Tasche (4 l)
27,99 €
Nike Utility Power
Nike Utility Power Rucksack (33 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Power
Rucksack (33 l)
94,99 €
Nike Commuter Elite
Nike Commuter Elite Rucksack (15 l)
Nike Commuter Elite
Rucksack (15 l)
99,99 €
Jordan
Jordan Element Pro Rucksack (33 l)
Jordan
Element Pro Rucksack (33 l)
84,99 €
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Karten-Portemonnaie
Nike Icon Air Max 90
Karten-Portemonnaie
29,99 €
Nike Heritage Air Max
Nike Heritage Air Max Rucksack (25 l)
Nike Heritage Air Max
Rucksack (25 l)
39,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rucksack mit Print (32 l)
Bestseller
Nike Varsity Elite
Rucksack mit Print (32 l)
84,99 €
Nike Sportswear Commute
Nike Sportswear Commute Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Commute
Rucksack (25 l)
69,99 €
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Nike Heritage Rucksack SP
Frisch eingetroffen
Paris Saint-Germain 25/26
Nike Heritage Rucksack SP
39,99 €
Jordan
Jordan Collectors Sporttasche (44 l)
Jordan
Collectors Sporttasche (44 l)
159,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Rucksack (32,9 l)
Jordan Sport
Rucksack (32,9 l)
99,99 €
Nike Hayward Patrol
Nike Hayward Patrol Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Hayward Patrol
Crossbody-Tasche (4 l)
44,99 €
Nike Heritage Premium
Nike Heritage Premium Crossbody-Tasche (3 l)
Nike Heritage Premium
Crossbody-Tasche (3 l)
49,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tasche mit Kordelzug (12 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage 2.0
Tasche mit Kordelzug (12 l)
22,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Hüfttasche (Damen)
Bestseller
NikeSKIMS
Hüfttasche (Damen)
59,99 €
Nike Aura
Nike Aura Crossbody-Tasche (2 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Crossbody-Tasche (2 l)
34,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Trainingstasche (Medium, 60 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Trainingstasche (Medium, 60 l)
44,99 €
FC Barcelona 25/26
FC Barcelona 25/26 Nike Heritage Rucksack Aop
Frisch eingetroffen
FC Barcelona 25/26
Nike Heritage Rucksack Aop
39,99 €
Nike Commute
Nike Commute Nike Tech Crossbody-Tasche (1 l)
Recyclingmaterialien
Nike Commute
Nike Tech Crossbody-Tasche (1 l)
29,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Schuhtasche
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Schuhtasche
19,99 €
Nike Utility Speed
Nike Utility Speed Rucksack (27 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Speed
Rucksack (27 l)
79,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sporttasche (Klein, 41 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Sporttasche (Klein, 41 l)
42,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Damen-Gürteltasche mit Gurtzeug
NikeSKIMS
Damen-Gürteltasche mit Gurtzeug
104,99 €
Jordan
Jordan Collectors Gym Sporttasche (45 l)
Jordan
Collectors Gym Sporttasche (45 l)
149,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Crossbody-Tasche (4 l)
27,99 €
Nike Utility Power
Nike Utility Power Rucksack (33 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Power
Rucksack (33 l)
94,99 €
Nike Commuter Elite
Nike Commuter Elite Rucksack (15 l)
Nike Commuter Elite
Rucksack (15 l)
99,99 €
Jordan
Jordan Element Pro Rucksack (33 l)
Jordan
Element Pro Rucksack (33 l)
84,99 €
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Karten-Portemonnaie
Nike Icon Air Max 90
Karten-Portemonnaie
29,99 €
Nike Heritage Air Max
Nike Heritage Air Max Rucksack (25 l)
Nike Heritage Air Max
Rucksack (25 l)
39,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rucksack mit Print (32 l)
Bestseller
Nike Varsity Elite
Rucksack mit Print (32 l)
84,99 €
Nike Sportswear Commute
Nike Sportswear Commute Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Commute
Rucksack (25 l)
69,99 €
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Nike Heritage Rucksack SP
Frisch eingetroffen
Paris Saint-Germain 25/26
Nike Heritage Rucksack SP
39,99 €
Jordan
Jordan Collectors Sporttasche (44 l)
Jordan
Collectors Sporttasche (44 l)
159,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Rucksack (32,9 l)
Jordan Sport
Rucksack (32,9 l)
99,99 €

Rucksäcke und Taschen für Damen: für jedes Abenteuer bereit

Hab alle Essentials mit einer Tasche oder einem Rucksack für Damen immer mit dabei. Ein kleiner Damen-Rucksack von Nike ist eine perfekte Wahl für eine schnelle Laufrunde vor der Arbeit oder das Workout nach dem Feierabend. Einige Designs sind im Inneren extra so aufgeteilt, dass du saubere und benutzte Kleidung getrennt aufbewahren kannst, während deine Wertsachen in speziellen Reißverschlussfächern unterkommen. Für Läuferinnen haben wir auch kompakte Crossbody-Taschen, die groß genug für Schlüssel, Handy und Energy-Gels sind. Soll es zu einer schwierigen Wanderung oder einem Camping-Trip gehen? Dann ist ein großer Rucksack für Damen dein bester Freund. Diese Modelle kombinieren eine strapazierfähige, leichte Machart mit einem großen Fassungsvermögen.


Ob moderner Damen-Rucksack für Sport und Arbeit oder kleines Modell fürs Laufen: Unsere Rucksäcke für Damen sind mit jeder Menge funktionaler Eigenschaften ausgestattet, damit sie deine sportlichen Ziele tatkräftig unterstützen. Gepolsterte Riemen mit breiten, ergonomischen Formen sind speziell dafür entworfen, das Gewicht des Rucksacks angenehm zu verteilen. Außerdem findest du hier praktische Griffe an der Oberseite, damit du ihn auf dem Weg zum Gym blitzschnell in der Hand hast. Wenn du deinen Damen-Rucksack viel in der Natur tragen möchtest, hol dir eine Variante mit wasserfestem Finish, um das Innere jederzeit vor dem Wetter zu schützen. Sowohl Sportsachen als auch Essentials für die Arbeit müssen darin unterkommen? In einem Modell mit gepolstertem Innenfach ist auch dein Laptop sicher verstaut.


Kritisches Match, schwierige HIIT-Session oder das härteste Gym-Workout deines Lebens: Mach dich mit einer Nike Tasche für Damen auf jede sportliche Challenge bereit. Wir stellen die Damentaschen in verschiedenen Größen her, damit du jede Menge Platz für Schläger, Matten und andere Essentials hast. Im Inneren sorgen verschiedene Fächer dafür, dass alles übersichtlich verstaut ist. Wenn du viel auf matschigem Rasen Fußball spielst, kannst du auch eine Schuhtasche hineinstecken, um deine schmutzigen Schuhe von allem anderen fernzuhalten. Jetzt musst du nur noch entscheiden, ob es die harten oder die weichen Damentaschen sein sollen.



Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Das möchtest du unterstützen? Dann solltest du einen Nike Rucksack für Damen wählen, der mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.