Rucksäcke und Taschen für Damen: für jedes Abenteuer bereit
Hab alle Essentials mit einer Tasche oder einem Rucksack für Damen immer mit dabei. Ein kleiner Damen-Rucksack von Nike ist eine perfekte Wahl für eine schnelle Laufrunde vor der Arbeit oder das Workout nach dem Feierabend. Einige Designs sind im Inneren extra so aufgeteilt, dass du saubere und benutzte Kleidung getrennt aufbewahren kannst, während deine Wertsachen in speziellen Reißverschlussfächern unterkommen. Für Läuferinnen haben wir auch kompakte Crossbody-Taschen, die groß genug für Schlüssel, Handy und Energy-Gels sind. Soll es zu einer schwierigen Wanderung oder einem Camping-Trip gehen? Dann ist ein großer Rucksack für Damen dein bester Freund. Diese Modelle kombinieren eine strapazierfähige, leichte Machart mit einem großen Fassungsvermögen.
Ob moderner Damen-Rucksack für Sport und Arbeit oder kleines Modell fürs Laufen: Unsere Rucksäcke für Damen sind mit jeder Menge funktionaler Eigenschaften ausgestattet, damit sie deine sportlichen Ziele tatkräftig unterstützen. Gepolsterte Riemen mit breiten, ergonomischen Formen sind speziell dafür entworfen, das Gewicht des Rucksacks angenehm zu verteilen. Außerdem findest du hier praktische Griffe an der Oberseite, damit du ihn auf dem Weg zum Gym blitzschnell in der Hand hast. Wenn du deinen Damen-Rucksack viel in der Natur tragen möchtest, hol dir eine Variante mit wasserfestem Finish, um das Innere jederzeit vor dem Wetter zu schützen. Sowohl Sportsachen als auch Essentials für die Arbeit müssen darin unterkommen? In einem Modell mit gepolstertem Innenfach ist auch dein Laptop sicher verstaut.
Kritisches Match, schwierige HIIT-Session oder das härteste Gym-Workout deines Lebens: Mach dich mit einer Nike Tasche für Damen auf jede sportliche Challenge bereit. Wir stellen die Damentaschen in verschiedenen Größen her, damit du jede Menge Platz für Schläger, Matten und andere Essentials hast. Im Inneren sorgen verschiedene Fächer dafür, dass alles übersichtlich verstaut ist. Wenn du viel auf matschigem Rasen Fußball spielst, kannst du auch eine Schuhtasche hineinstecken, um deine schmutzigen Schuhe von allem anderen fernzuhalten. Jetzt musst du nur noch entscheiden, ob es die harten oder die weichen Damentaschen sein sollen.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Das möchtest du unterstützen? Dann solltest du einen Nike Rucksack für Damen wählen, der mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.