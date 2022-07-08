Solltest du vor oder nach dem Workout frühstücken? | Artikel "OGC"

Wann du vor und nach einem Workout essen solltest, kann verwirrend sein. Wenn du eine größere Mahlzeit mit Protein, Fett und komplexen Kohlenhydraten zu dir nimmst, solltest du dies mindestens zwei Stunden vor dem Training tun, um dem Körper ausreichend Zeit zum Verdauen und zur Aufnahme der Nährstoffe zu geben. Anderenfalls kann das Essen einer großen Mahlzeit vor dem Training unerwünschte Magen-Darm-Probleme verursachen. Eine Studie aus dem Jahr 2014 in der Fachzeitschrift Nutrients weist darauf hin, dass der Verzehr einer Mahlzeit drei Stunden vor dem Training dazu beitragen kann, deine Performance zu steigern und den Blutzuckerspiegel auszugleichen.

Was aber, wenn die Zeit knapp ist und du nicht drei Stunden vor dem Workout eine komplette Mahlzeit zu dir nehmen kannst? Keine Sorge. Wenn du 30–45 Minuten vor einem Workout etwas Kohlenhydrate, aber wenig Ballaststoffen isst, wirst du wahrscheinlich keine Magen-Darm-Probleme bekommen. Beispiele von leicht verdaulichen Kohlenhydraten sind Trockenobst, Bananen, Trauben, Orangen, Salzgebäck (Cracker) und Brot.

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Was du nach einem Workout zu dir nimmst, ist genauso wichtig wie das, was du vor einem Workout isst. Protein sollte der Hauptbestandteil deines Frühstücks nach dem Workout sein. Wenn du mit nüchternem Magen trainierst oder nur eine einzelne Portion Kohlenhydrate zu dir genommen hast, fördert der Verzehr einer ausreichenden Menge an Protein (zwischen 15 bis 30 Gramm), idealerweise kombiniert mit Fett und Kohlenhydraten, nicht nur die Muskelregeneration, sondern schafft auch die Voraussetzungen für einen geregelten Appetit, gute Stimmung und einen ausgeglichenen Energielevel.

Nach einem leichten Training wie eine Stunde sanftes Yoga oder ein lockerer morgendlicher Spaziergang musst du nicht so sehr auf eine bestimmte Menge Protein und Kohlenhydrate achten. Das liegt daran, dass diese Aktivitäten den Körper nicht ganz so fordernd sind. In dem Fall musst du auch nicht zwingend Nahrungsmittel zu dir nehmen, die die Muskelregeneration fördern und die Glykogenspeicher auffüllen (d. h. Energie, die in den Muskeln gespeichert und während des Trainings verbraucht wird).

Wenn du mit dem Training hauptsächlich Muskeln aufbauen willst, ist die Wissenschaft in Bezug auf die Nahrungsaufnahme post-Workout aber weniger bestimmt. Einige Studien deuten darauf hin, dass eine Mahlzeit oder ein Snack mit Protein innerhalb einer Stunde nach dem Training wichtig ist. Es liegen jedoch nicht genügend Forschungsergebnisse vor, um sagen zu können, ob der Verzehr von Protein eine Stunde oder doch lieber drei Stunden nach dem Training vorteilhafter ist. Im Allgemeinen ist die erforderliche Proteinmenge zum Muskelaufbau abhängig von der Person und dem Trainingsniveau. Fang mit Nahrungsmitteln an, die 20 Gramm Protein beinhalten. Als Hinweis: Zwanzig Gramm Protein sind drei Eier, 85 Gramm Räucherlachs oder ein Becher Joghurt griechischer Art.

Es lässt sich viel darüber diskutieren, wann du vor oder nach dem Workout essen und welche Art von Nährstoffen du als Energielieferanten zu dir nehmen solltest. 2017 erschienen in einer Ausgabe der Fachzeitschrift The Journal of the International Society of Sport Nutrition eine große Studie sowie ein Positionspapier über den richtigen Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme. Die Autor:innen kamen darin zu dem Schluss, dass mehr Studien erforderlich sind, um die optimalen Essenszeiten und die besten Lebensmittel für nach dem Workout zu bestimmen. Fast noch wichtiger als die Frage, was und wann du vor und nach dem Training essen solltest, ist es, dafür zu sorgen, dass du über den ganzen Tag hinweg optimale Mengen an Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten zu dir nimmst.

Wende dich auch hier an eine Expertin oder einen Experten wie eine zertifizierte Ernährungsberaterin oder einen Ernährungsberater, um ein Programm zu erstellen, das auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Text: Sydney Greene, MS, RDN (Registered Dietitian Nutritionist, zertifizierte Ernährungsberaterin)