Sneaker für Damen

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Schuhe für Damen: entfessle deine Power

Ob leidenschaftliche Läuferin, Gewichtheberin oder Radsportlerin, ob ehrgeizige Fußballspielerin oder eingefleischter HIIT-Fan: Mit einem Damen-Sneaker von Nike kannst du dein Potenzial voll ausleben. Freue dich auf sorgfältig konzipierte Design-Details, darunter Sohlenprofile, die den individuellen Anforderungen deiner Sportart gerecht werden, sowie technisches Obermaterial, das deinen Fuß bei jedem Schritt und jeder Bewegung unterstützt.


Leichtes Obermaterial für mehr Bewegungsfreiheit


Ein guter Sportschuh wird dir kein zusätzliches Gewicht aufladen, deshalb sind auch unsere Turnschuhe für Damen aus leichten, komfortablen Materialien gefertigt, die dir viel Bewegungsfreiheit bieten. Atmungsaktives Gewebe, das sich jeder Fußbewegung anpassen kann, schenkt dir trotz steigender Körperwärme frischen Tragekomfort und einen kühlen Kopf. Strapazierfähiges Leder und Kunstleder sorgen dafür, dass deine neuen Schuhe mit dir durch dick und dünn gehen. Hast du einen Trail-Lauf geplant oder willst du bei Regen trainieren? Für diese Fälle haben wir spezielle Sneaker für Damen inklusive wasserabweisenden Lagen und Finishs, damit du selbst bei einem Training unter schwierigsten Bedingungen besten Komfort genießt.


Unterstützende Innensohlen: vertraue auf deine Fähigkeiten


Spezielle Sportschuhe für Damen sind eine Grundvoraussetzung für jede Disziplin – nur so kannst du Muskeln und Gelenke während des Trainings vor Verletzungen schützen. Die bewährten Nike Air-Elemente sorgen für eine leichte, reaktionsfreudige Dämpfung, ohne zu beschweren. Die gepolsterte Dämpfung entlang der Mittelsohle nimmt hingegen die Energie jedes Schritts, jedes Sprungs und jeder Landung auf, um Schmerzen und Ermüdungserscheinungen zu verringern. Falls du ein federndes Laufgefühl mit dynamischem Antrieb bevorzugst, wähle einen Sportschuh mit Nike Zoom Air-Elementen und ZoomX-Schaumstoff.


Technische Laufsohlen für deine Bestleistung


Die Nike Turnschuhe für Damen sind mit Außensohlen ausgestattet, die auf die besonderen Anforderungen deiner sportlichen Disziplin abgestimmt sind und somit den wichtigsten Grundstein für deine spätere Performance legen. Leichte Designs mit griffigen, abnehmbaren Spikes sind ideal für blitzschnelle Sprints auf der Aschenbahn. Strapazierfähige Gummisohlen mit leicht strukturiertem Profil helfen dir wiederum, aus jedem Kilometer das Optimum herauszuholen, sei es bei einem schweißtreibenden Wettrennen auf der Straße oder einem kräftezehrenden Marathon. Vielleicht stehst du auch mit deiner Mannschaft bei einem wichtigen Fußballspiel auf dem Rasen? Unser Sortiment an Schuhen für Damen beinhaltet Fußballschuhe mit verschiedenen Stollen, die du je nach Untergrund und den Bedingungen vor Ort wählen kannst.


Nike Move to Zero: für die Zukunft unseres Planeten


Um unsere Umwelt zu schützen, müssen wir alle unseren Beitrag leisten. Deshalb haben wir bei Nike die „Move to Zero“-Initiative ins Leben gerufen. Das Projekt hat das erklärte Ziel, den CO₂-Ausstoß und alle Abfälle unternehmensweit auf null zu senken. Im Rahmen dieser Selbstverpflichtung retten wir jedes Jahr durchschnittlich eine Milliarde Plastikflaschen vor der Mülldeponie und recyceln sie zu Performance-Garnen für unsere Schuhe und Sportswear. Möchtest du auch einen Beitrag dazu leisten? Dann achte beim Kauf von Damenschuhen auf das Label „Nachhaltige Materialien“.


Sind Turnschuhe für Damen in den gleichen Größen erhältlich wie Herrenschuhe?


Der Fuß einer Frau ist anatomisch anders aufgebaut als der Fuß eines Mannes. Deshalb produzieren wir unsere Sneaker für Damen in verschiedenen Größen. Im Allgemeinen fallen Frauenschuhe insgesamt schmaler aus und besitzen einen kleineren Fersenbereich. Ein typischer Herrenschuh hingegen ist von der Ferse bis zu den Zehen ähnlich breit und insgesamt weiter. Die anatomischen Unterschiede zwischen Mann und Frau führen manchmal dazu, dass bei der Dämpfung verschiedene Stärken zum Tragen kommen. Das Fußgewölbe bei Frauen beispielsweise tendiert dazu, beim Gehen stärker abzuflachen, wodurch (fast) der gesamte Fuß auf dem Boden aufliegt. Die richtige Unterstützung im Schuh ist also entscheidend.