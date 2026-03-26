5 Trainer-Tipps, um besser beim Laufen zu werden (wirklich!)

Besser laufen zu lernen, bedeutet, dass du dann schneller laufen kannst, länger läufst, ohne müde zu werden, die Distanz, die du bequem zurücklegen kannst, vergrößerst und dich effizienter erholst, während du gleichzeitig das Verletzungsrisiko senkst.

Für Anfänger:innen und erfahrene Sportler:innen, die für 5-km-, 10-km- oder Halbmarathonrennen trainieren, ergibt sich der Fortschritt aus der Verbesserung der aeroben Kapazität (VO₂ max), der Erhöhung der Laktatschwelle (dem schnellsten Tempo, das du aufrechterhalten kannst, bevor sich Milchsäure aufbaut und Ermüdung einsetzt), der Präzisierung der Mechanik wie der Trittfrequenz und Schrittlänge und der Unterstützung deines Körpers mit Krafttraining und Erholung.

Kurz gesagt: Wenn du besser werden willst, geht es nicht darum, mehr Kilometer zu laufen, sondern vielmehr darum, intelligenter zu trainieren.