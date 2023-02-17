3 Laufband-Workouts, die deine Fitness steigern können

Das Training auf dem Laufband geht weit über das Laufen bzw. Gehen auf der Stelle hinaus. Da sich Geschwindigkeit, Elevation und Steigung einstellen lassen und sogar Tempointervalle festgelegt werden können, ist das Laufband das ultimative Trainingsgerät zur Verbesserung der kardiovaskulären Ausdauer.

"Cardio bedeutet einfach, dass sich die Herzfrequenz auf einem konstanten oder aeroben Niveau befindet", so Jeff Watters, Kraft- und Konditionstrainer Laufbänder sind jedoch nicht nur zur Verbesserung der aeroben Fitness geeignet.

Laut Vanessa Liu, einer NASM-zertifizierten Personal Trainerin, kann Laufbandtraining zum Beispiel auch in ein Zirkeltraining oder ein HIIT-Workout integriert werden.

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Eine Möglichkeit, mit Laufbandtraining die Fitness zu verbessern, besteht darin, einen Zirkel zu absolvieren, bei dem du zunächst schnell gehst oder leicht joggst, dann für ein paar Minuten das Lauftraining unterbrichst, um eine Kraftübung zu machen, und anschließend wieder zurück auf das Laufband gehst, um den Zirkel fortzusetzen.

"Das macht das Laufbandtraining unglaublich effizient. Es lässt sich in einem einzigen Laufbandtraining sowohl Ausdauer als auch Kraft trainieren", so Liu.

Und wenn du ein gelenkschonendes Laufband-Workout bevorzugst, kannst du ganz einfach mit Gewichten laufen, um die Intensität zu steigern, die Belastung aber gering zu halten. "Es können leichte Kurzhanteln für Overhead Presses, Lateral Raises und Bizeps-Curls verwendet werden", so Liu.