Tipps von Ernährungsfachleuten: Was du vor einem Rennen essen solltest

Bei Wettkämpfen am frühen Morgen (zum Beispiel ein Marathon) solltest du bereits am Abend zuvor eine kohlenhydratreiche Mahlzeit zu dir nehmen, nicht erst kurz vor dem Start, empfiehlt Dr. Dana Ellis Hunnes, leitende Ernährungsberaterin am UCLA Medical Center und Autorin von Recipe for Survival.

Wenn du deine Kohlenhydratmahlzeit am Abend vor dem Rennen zu dir nimmst, reichen als Snack am Morgen eine Banane und eine Handvoll Nüsse. Das ist ein schneller Kohlenhydrat-Booster und die Proteine und das Fett aus den Nüssen helfen, diese Energie längere Zeit auf einem gewissen Level zu halten, ergänzt sie.

VERWANDTE ARTIKEL: Diese 7 Vorteile hat das Laufen am Morgen

Ein 5-Kilometer-Lauf ist ein relativ kurzes Rennen, fügt sie hinzu, daher musst du hier den Fokus nicht ganz so stark auf Kohlenhydrate zu legen. Achte einfach darauf, vor dem Wettkampf etwas passendes zu essen, am Besten etwa zwei Stunden vorher, damit dein Körper Zeit zum Verdauen hat.

Bei Wettkämpfen am Abend oder bei Leichtathletikveranstaltungen, die meist relativ spät stattfinden, empfiehlt sich auf den ersten Blick ein reichhaltiges Abendessen, doch Vorsicht: Du bist dann schnell zu satt, warnt Julia Denison, Expertin für Sporternährung und Jugendtrainerin für Querfeldeinlauf.

"Bei Läufen am Nachmittag oder Abend solltest du einfach zu deinen gewohnten Zeiten essen", empfiehlt sie. "Findet der Wettkampf zum Beispiel abends um 19 Uhr statt, iss einfach ganz normal dein Frühstück, Mittag- und Abendessen und ergänze alles durch Snacks zwischendurch."

Die letzte große Mahlzeit sollte etwas drei bis vier Stunden vor dem Wettkampf stattfinden, gefolgt von einer kleinen, kohlenhydrathaltigen Mahlzeit oder einem Snack etwa 30 bis 60 Minuten vor dem Start.

Ihre Schützlinge zum Beispiel lieben die Pastapartys am Abend vor einem Wettkampf. Denison glaubt zwar nicht, dass sie tatsächlich die Leistung verbessern, aber durch solche Rituale wächst das Team zusammen und das Selbstvertrauen wird gestärkt.

Denn eines ist nicht zu unterschätzen: Wichtig ist nicht nur, was du isst und wann, sondern auch, mit wem. Viele, wenn nicht sogar die meisten Läufer:innen haben feste Rituale vor einem Wettkampf. Sie tragen bestimmte Sachen, schnüren ihre Schuhe auf eine bestimmte Weise oder hören vor dem Start immer denselben Song. Das gemeinsame Abendessen am Abend vor dem Wettkampf gehört in die gleiche Kategorie. Es sorgt für Beständigkeit und stärkt das Selbstvertrauen, so Denison.