Mamba Mentality: optimismus

Optimismus odděluje velikány od zbytku světa. Důležité je najít si něco pozitivního v každé situaci a umět si nastavit mysl, aby se naučila zvládat všechno, co se může přihodit. Alespoň dokud do toho půjdeš naplno.



Když se Naomi vrací na hřiště po prohře, bere to jako příležitost čerpat síly ze svého optimismu. Říká: „Člověk se musí naučit výzvy milovat. Určitě nevyhraješ každou hru v životě. Určitě občas prohraješ, ale něco tím získáš: ochotu trénovat ještě tvrději a jít do toho a prostě bojovat. Přesně to mi dává optimismus.“