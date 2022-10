Mamba Mentality: upřímnost

Sky se pořád zotavuje ze zranění zápěstí, ale přesto se chce každý den posouvat o kousek dál. Uznat, že se člověk bojí, to je upřímnost. A taky je to něco, co si 12letá skateboardistka vyloženě užívá. Sky říká: „Mám ráda ten pocit. Mívám ho ve chvílích, kdy zvládnu něco nového nebo dokážu něco, z čeho jsem měla strach. Prostě zkouším nové věci. Mám tenhle pocit ráda. Žene mě vpřed, protože ho chci zažívat znova a znova.“



A přesně o tom to je. Člověk se musí dívat upřímně na všechny nesnáze, které mu život nebo sport připravují. Jestli chceš ve svojí kariéře dosáhnout podobných výšin jako Kobe, Sydney a Sky, musíš se otevřít pravdě za všech okolností.



Mentalita mamby se opírá o každodenní upřímnost bez ohledu na to, jak náročné to občas může být. Kobe to dokázal. Ty to dokážeš taky.