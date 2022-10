Přizpůsobení sportovišť potřebám dívek

Vybav ji na hru

Dívky mají jiné potřeby než chlapci, zejména když vstoupí do puberty. Je důležité pamatovat na to, jak můžou dívčí zkušenost ovlivnit věci, jako je velikost sportovních potřeb, ochranné vybavení a oblečení. Začala se nějaká dívka častěji vyhýbat aktivitě? Může to být proto, že se necítí fyzicky pohodlně. Zjisti, co se děje, a udělej, co bude potřeba, aby se mohla vrátit do hry.