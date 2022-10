Mamba Mentality: odvaha

Devin vypráví: „Kobeho netrápily věci, které by jiní brali jako neúspěch. Měl totiž svůj cíl a pro to, aby ho dosáhl, byl odhodlaný udělat všechno.“ To je důležitá součást Mamba Mentality. Pokud se chceš postavit svým strachům, musíš je poznat a přijmout. Jakmile se ti podaří zbavit toho, co tě děsí, už tě to nebude stahovat k zemi. Proto se sportovci jako Sabrina nebo Devin dokážou posouvat pořád dál a vítězit.