Začni trénovat s osobním plánem, který tě povede a zároveň se bude přizpůsobovat tvému pokroku, harmonogramu a dalším aktivitám. S NTC získáš přístup k 4–6týdenním tréninkovým plánům. Ať už chodíš do posilovny, nebo trénuješ z pohodlí domova, vždycky tu pro tebe bude trénink v souladu s tvými cíli, který bude vyhovovat tobě i tvému rozvrhu.

Naše vícetýdenní programy tě nejen provedou pravidelným tréninkem, ale poradí ti také v oblasti wellness a výživy.* Bez ohledu na to, jaký typ sportovce či sportovkyně jsi, najdeš zde všechno, co potřebuješ ke zlepšení své kondice a k jejímu udržení. Každý program byl navržený pro konkrétní výsledky, takže pokud doufáš, že nabereš svalovou hmotu, zeštíhlíš, nebo získáš více síly, budeš vědět, co můžeš očekávat. Zacvič si s NTC doma nebo ho použij jako aplikaci v posilovně, která ti pomůže co nejlépe využít tvé vybavení.

*Tahle funkce je v současné době k dispozici pouze ve Velké Británii, ale může se rozšířit do dalších zemí.