Oslavuj pokrok dívek ve sportu, nejen vítězství

Odborníci říkají, že když dívky dostanou šanci hrát, vedou si lépe fyzicky, mentálně, emočně a sociálně. V dnešní době ale zanechávají sportu dvakrát častěji než chlapci. V rámci spolupráce Nike s komunitními partnery a odborníky se snažíme tenhle trend zvrátit. Proto jsme vytvořili Příručku pro trénink dívek: zdroj informací, jehož účelem je pomáhat s mentorstvím a podporováním mladých sportovkyň.



Vnímat, jak se v něčem zlepšujete, je neuvěřitelně silný zážitek. Dívky chtějí trenéry, kteří jim pomohou mít dobrý pocit z jejich pokroku bez ohledu na výsledek zápasu. Tím si dívky odnesou ponaučení užitečné pro život a sport pro ně bude mít smysl. Každá střela, přihrávka, sprint nebo kop je v tom jenom utvrdí, stejně jako každá nevyužitá šance, zakopnutí nebo chyba.



V trenérství se tomuto přístupu říká „mastery approach“. Jedná se o sadu technik, které posilují motivaci a snahu, rozvíjejí atletické dovednosti a omezují nervozitu. Trenéři, kteří mastery approach využívají, dávají mladým lidem příležitost se skutečně zapojit a převzít kontrolu nad svým učením. Trenér aplikující mastery approach se zaměřuje na:



Věci, které sportovec může ovlivnit: Trenéři, kteří se zaměřují na věci, které sportovci mohou ovlivňovat, jako je vyvíjení snahy, zkoušení nových věcí a vytrvání u něčeho, co je pro ně náročné, sportovcům pomáhají rozvíjet základní kameny výkonu a nesoustředit se jen na konečný výsledek. Když se sportovci zaměřují na to, co mohou ovlivnit, pomáhá jim to také uvědomit si, jak si volí vlastní cestu a jakými hráči chtějí být.



Malé výhry: Nikdo nezvedne tenisovou raketu a nestane se za den Serenou Williamsovou. A pokud se dívka, která je v tenise nová, porovnává jenom se Serenou nebo i jen nejlepší hráčkou svého týmu, nevyhne se zklamání. Místo toho je třeba oslavovat menší vítězství – první trefu míčkem za síť, nejdelší výměnu, které se zúčastnila, první zvládnutí podání – aby měla pořád motivaci se dál učit.



Vypořádání se s chybami: Dívky si často chyby internalizují jinak než chlapci, například tím, že si je berou osobněji, což může vést k tomu, že sportu rychleji zanechají, aby se vyhnuly negativním pocitům. Když zjistí, jak se nad minulé chyby mentálně povznést, pomůže jim to získat větší sebevědomí, soustředit se na příští hru a bavit se.



Dívky chtějí vědět, že dělají pokroky – nejen co se týče výher a proher, ale také v dovednostech, které se učí. Nikdo se nenarodil s trofejí ze šampionátu v rukách. Ke zlepšení je potřeba čas, což znamená, že stejně jako vyhrané zápasy a nasázené góly je důležité oslavovat každodenní výhry (budování dovedností, snahu, povzbuzování a týmovou práci).