Aplikace Nike Run Club tě motivuje k pravidelnému běhání. Ale to není všechno – díky komunitě se propojíš s ostatními a bude to větší zábava. Teprve s běháním začínáš? Pomůžeme ti. Potřebuješ kouče, který ti bude udávat tempo, nebo kamaráda, který ti bude dělat společnost? Postaráme se o to. Chceš sledovat okolní krajinu a sledování statistik nechat na nás? Žádný problém. A jestli zrovna dneska nemáš chuť běhat, v aplikaci Nike Run Club najdeš tipy na zdravý životní styl, které tě připraví na zítřek. Začni kdykoli a kdekoli si přeješ – na nás se můžeš vždycky spolehnout.