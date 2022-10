Jak povzbuzovat dívky, aby se při sportu skamarádily

Odborníci tvrdí, že dívky, které mají příležitost si zahrát, lépe prospívají fyzicky, psychicky, emocionálně a sociálně. Dnes ale dívky končí se sportem dvakrát častěji než chlapci. V rámci spolupráce Nike s komunitními partnery a experty se snažíme zvrátit tenhle trend odchodů od sportu a vytvořili jsme Příručku pro trénink dívek: Zdroj informací, který pomáhá mentorům posílit a podpořit mladé sportovkyně.



Sport je mocný z mnoha důvodů – poučíme se z lekcí, vybudujeme si sebevědomí a vytvoříme si pouta. Při sportu se dívky učí od svých vrstevníků, trenérů, rodičů a dalších, kteří ovlivní jejich sportovní vývoj* a týmový přístup.



Odborníci z nadace Women’s Sports Foundation se dívek zeptali, co je na sportování baví. Jaké byly nejčastější odpovědi? Že získávají nové přátele a cítí se být součástí týmu. A další důležitý poznatek: Když si dívka oblíbí toho, kdo ji trénuje, je mnohem pravděpodobnější, že bude chtít v hraní pokračovat i v budoucnosti. Trenér by se měl ze všeho nejdřív individuálně seznámit s hráčkami, nacvičit s nimi týmovou spolupráci a pravidelně je párovat s novými spoluhráči.



Nejúspěšnější trenéři, a platí to ve všech sportech, jsou ti, kteří trénují lidskou bytost, ne anonymního hráče. Lidé z dívčina okolí, kteří jsou zapojeni do jejích sportovních aktivit, pro ni můžou být jedněmi z nejdůležitějších osob v životě. Když se zaměříš na vytváření pozitivních vztahů mezi hráči navzájem a mezi hráči a trenéry, pomůžeš tím dívkám zapojit se do sportu naplno a neztratit o něj zájem.