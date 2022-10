Mamba Mentality: vášeň

Bez vášně nedokážeš inspirovat generace sportovců. To vášeň zanechala otisk Mamba Mentality v tolika stávajících i budoucích sportovcích, kteří dělají všechno proto, aby hráli, jak nejlíp dovedou. Co znamená vášeň pro ostatní sportovce našeho týdne Mamba Week?



Devin Booker to vnímá jako „odevzdání se svým cílům“. Pro Sabrinu Ionescuovou je to „odhodlání naučit se, jak se stát nejlepší v mezích svých možností.“ Sydney Leroux to popisuje jako „udržování toho ohně, který člověka nutí pracovat naplno, a jít co nejdál, dokud ten oheň hoří.“ Pro Jewell Loydovou to přichází, „když na to nemůžu přestat myslet. Cítím to ve svém nitru, protože vášeň se ve mně pořád vaří.“



Je to vidět v chování každého sportovce, a to na hřišti i mimo něj. Dávají do toho celé své srdce a zaujetí. I ty se chovej tak, aby na tebe byl Kobe hrdý, a dovol vášni, aby tvoji hru posunula na další úroveň.