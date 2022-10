Mamba Mentality: soustředění

Pro Jewell Loydovou byl Kobeho mentoring k nezaplacení. „Mluvili jsme zhruba jednou týdně. Vždycky jsem mu pokládala různé otázky. Mnohokrát šlo o basketbal. Mnohokrát nešlo o basketbal, ale o nastavení mysli a věci, na které se soustředil a na kterých pracoval. Krátce nato se oficiálně stal mým mentorem.“



Když je každodenní zlepšování se důležitým cílem, je soustředění to, co tě vede. Jewell tohle chápe, protože to vypovídá o jejím úspěchu ve sportu a životě obecně. Kobeho nekonečné soustředění je vidět dodnes. „Rozhodně byl na jiné úrovni. Nepotkala jsem nikoho jiného, kdo by tak rozuměl jeho úrovni soustředění,“ doplňuje Jewell.