Pět tipů od expertů, jak se naladit na svoji vlnu

Může se to zdát jako zázrak, ponořit se do aktivity („shltnout“ knihu, sjet vlnu) tak, že skutečně zapomeneš na svůj nekonečný seznam úkolů, na svoje každodenní obavy nebo dokonce na svůj telefon. Ale ve skutečnosti prožíváš velmi reálný psychologický stav – flow.



Flow nastává, když se naprosto propojíš s tím, co děláš. „Může to být definováno jako úplné pohlcení přítomným okamžikem,“ vysvětluje Morgan Levyová, PhD, licencovaná psycholožka z Boca Raton na Floridě, jejíž specializací je stres, úzkost a vyhoření. „Je to skoro, jako když zažíváš propojení toho, co děláš, a vědomí sama sebe.“ Podle Levyové je to opak toho, jak spousta z nás funguje většinu času, kdy nám hlavou běhá milion různých věcí, které nás možná (a tím možná myslíme určitě) stresují.



„Představ si svoji mysl jako laptop nebo telefon. Většinu času máš otevřených několik oken a aplikací naráz, což může tvoje zařízení zpomalovat,“ vysvětluje Randy Paterson, PhD, psycholog z Vancouveru a autor knihy How to Be Miserable In Your Twenties. „Ve stavu flow věnuje zařízení mnohem víc ze své kapacity na běh jediné aplikace, která tak může fungovat optimálně.“



Experti věří, že je možné dostávat se do stavu flow cíleně a často.